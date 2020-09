Breda kan weer haar ogen uitkijken bij negende editie van BredaPhoto

BREDA - Fotoliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken bij de negende editie van BredaPhoto. Woensdagmiddag was de opening van de grootste fototentoonstelling van de Benelux bij Podium Bloos. Tot en met 25 oktober kunnen bezoekers op maar liefst zeven plekken in de stad genieten van internationale fotografie. Curator Reinout van den Bergh is enorm blij dat het doorgaat. "Ik weet zeker dat het een fantastische editie wordt."

Het tweejaarlijkse BredaPhoto wordt vaak een fotofestival genoemd. Maar dit jaar zal dat absoluut niet gebeuren. "Festivals zijn niet toegestaan natuurlijk. Maar BredaPhoto is geen festival. Het is eigenlijk gewoon een groot museum. En daardoor kan BredaPhoto gelukkig gewoon doorgaan", legt curator Reinout van den Bergh uit. Uiteraard zijn er wel de nodige aanpassingen gedaan. Zo wordt er onder andere in het Stedelijk Museum gewerkt met tijdslots. Ook is de fototentoonstelling op het Chassé Park iets minder groot dan voorgaande jaren, en is er overal een duidelijk in- en uitgang. Het thema van dit jaar is 'The best of times, The worst of times'. Naast het Stedelijk Museum en het Chassé Park vind je ook in het voormalig KPN gebouw, de Grote Kerk, StadsGalerij, Club Solo en Pier15 exposities.

'Destroy My Face'

Bij Skatepark Pier15 ligt het kunstwerk 'Destroy My Face', gemaakt door kunstenaar Erik Kessels. Hij toont op de skatebaan archetypische gezichten van cosmetische chirurgie. Vervolgens skaten de skaters zeven weken langs over het kunstwerk, wat een wisselwerking zal hebben op de beelden. Zo makkelijk als de gezichten ooit 'mooi' gemaakt zijn, zo makkelijk worden ze ook weer vernietigd. Volgens kunstenaar Erik Kessels is cosmetische chirurgie tegenwoordig heel gewoon geworden en algemeen geaccepteerd. "Maar hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd wordt die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster", aldus de kunstenaar over zijn tentoonstelling.

TEKST GAAT VERDER NA AFBEELDING



Foto: Wesley van der Linde / Groennieuws

Corona

Vanwege het Coronavirus is de tentoonstelling iets anders dan normaal. Zo wordt er gewerkt met tijdssloten en kunnen er minder bezoekers ontvangen worden. ''De afgelopen edities kwamen er veel mensen uit de omringen landen. Dat zal dit jaar helaas niet mogelijk zijn. Wij hebben de promotie voornamelijk in eigen land gehouden'', vertelt Van den Bergh. Nieuw dit jaar zijn de livestreams vanuit het Chassé Theater. "We gaan iedere woensdag en zondag een uitzending van een uur maken vanuit het Chassé Theater. BredaPhoto is dit jaar dus ook thuis vanaf de bank te beleven", aldus Van den Bergh.

Exposities vind je onder andere in het voormalig KPN gebouw, de Grote Kerk, het Stedelijk Museum, Chassé Park, StadsGalerij, Club Solo en Pier15. Een deel van de tentoonstellingen, zoals die bij Chassé Park, is gratis te bezoeken. Voor de exposities in de Grote Kerk en het KPN gebouw betalen bezoekers 8 euro per locatie. Het Stedelijk Museum kun je bezoeken met je museumjaarkaart of anders de reguliere entree prijs. Wil je BredaPhoto in één dag bezoeken? Dan kun je voordelig alle locaties bezoeken door een dagkaart van 17,50 euro te kopen.