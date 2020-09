Kunstwerk 'Destroy my face' onder de druk wegens vermeend supporten vrouwenmishandeling

BREDA - Het kunstwerk van Erik Kessels, Destroy my face dat afgelopen woensdag gepresenteerd werd tijdens BredaPhoto heeft voor opschudding gezorgd. Het kunstwerk ligt op de baan van skatepark Pier15. Bezoekers kunnen over dit kunstwerk heen skaten. Nu is er aan Pier15 en het bestuur van BredaPhoto een open brief gestuurd waarin gezegd wordt dat dit vrouwenmishandeling stimuleert en uitlokt.

''Destroy my face toont archetypische gezichten van cosmetische chirurgie'', sprak Kessel er al eerder over. Bredanaars skaten zeven weken lang over het kunstwerk, wat een wisselwerking zal hebben op de beelden. ''Zo makkelijk als de gezichten ooit 'mooi' gemaakt zijn, zo makkelijk worden ze ook weer vernietigd.''

Een groep artiesten, ontwerpers en fotografen is het daar niets mee eens. Zij schreven een open brief aan de leiding. Ook is er veel ophef onder een foto die Kessels plaatste op instagram. ''Ook al is Kessels een kunstenaar, hij moet rekening houden met het feit dat ook hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Hij moet nadenken over de boodschap die dit uitzendt."

Volgens kunstenaar Erik Kessels is cosmetische chirurgie tegenwoordig heel gewoon geworden en algemeen geaccepteerd. "Maar hierin schuilt ook het gevaar dat er een overvloed aan operaties uitgevoerd wordt die leiden tot misvorming en de persoon veranderen in een monster" Dat is wat Kessels wilde uitdragen met zijn kunstwerk.

Reactie

''Wij zijn momenteel hierover in gesprek met PhotoBreda en Erik Kessels. Later op de dag zullen we met een gezamelijk statement komen'', aldus Rinse Staal, teamleider Pier15.