De inspiratiebus toert door Breda: 'We leren hoe technologie het leven makkelijker maakt'

BREDA - Een tablet voor ouderen waarmee beeldbellen veel simpeler wordt. Een apparaatje waarmee iemand die moeilijk ter been is zijn dakraam via een afstandsbediening kan openen. Of een deurslot dat via een app te ontgrendelen is. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de technologieën die je tegenkomt in de inspiratiebus. Die bus 'toert' vanaf vandaag door Breda.

De gloednieuwe inspiratiebus was vandaag te bewonderen bij de Poelewei in Brabantpark. In die wijk werd de bus vandaag voor de eerste keer ingezet. Wethouder Miriam Haagh is blij met de realisatie van het initiatief.

"We worden in Breda steeds ouder. Het is een feit dat over een tijd er meer bewoners zijn van 65+ dan van jonger dan twintig. Die mensen blijven langer thuis wonen, en er zijn veel technologieën die dat makkelijker kunnen maken. Maar dan is het wel belangrijk dat zowel ouderen als medewerkers in de zorg de mogelijkheden kennen", legt Haagh uit. Daarom sloegen organisaties als Amarant, Thebe, Stib, Surplus maar ook de Nieuwe Veste en het onderwijs de handen ineen. Zij ontwierpen de inspiratiebus. Daarmee worden de uitvindingen op een laagdrempelige manier naar de doelgroepen toegebracht. "Ik ben heel blij dat er gekozen is voor een bus, en niet voor bijvoorbeeld een huis. Zo brengen we deze technologische vernieuwingen echt naar de mensen toe."

Behoefte

Veel van de technologieën die je in de bus vindt, zijn 'gewoon' in winkels als de MediaMarkt te koop. Toch zijn de ontwikkelaars van de bus ervan overtuigd dat de bus van belangrijke toegevoegde waarde is. "Je kunt moeilijk iets zoeken of gaan kopen, waarvan je niet weet dat het bestaat. En zelfs als je al weet dat iets als een ouderentablet bestaat: In een winkel kun je vaak niet rustig kijken hoe zoiets werkt en of het je bevalt", leggen zij uit. "In deze bus maken onze doelgroepen echt kennis met de mogelijkheden op een laagdrempelige en toegankelijke manier."

De inspiratiebus kan voor veel verschillende doelgroepen worden ingezet. De panelen in de bus zijn om te wisselen. Zo kan de bus speciaal worden inricht voor bijvoorbeeld medewerkers in de ouderenzorg, maar ook specifiek voor mensen met een beperking of bijvoorbeeld voor mensen die te maken hebben met dementie. De bus is voor de komende periode al twintig keer gereserveerd, en wethouder Haagh hoopt dat daar nog vele reserveringen bijkomen. "De bus moet echt gaan toeren door Breda."

