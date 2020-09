Forse toename autobranden in Breda: 'Dit jaar al een stijging van 59 procent'

BREDA - Het aantal autobranden in Breda is de afgelopen jaren fors gestegen. Waar in 2015 'slechts' 35 auto's in vlammen opgingen in een heel jaar, zijn dat er in 2020 al ruim 50. De lokale PvdA maakt zich zorgen om deze ontwikkeling

Afgelopen weekend was het weer raak. In de Heuvel gingen op verschillende plekken auto's in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. En dat is zeker niet de eerste keer dit jaar. Al ruim 50 auto's werden in 2020 in brand gestoken.

In 2015 hadden we over het hele jaar 35 autobranden in Breda. Vorig jaar waren dat er 55, een stijging van ruim 57 procent. Ook in 2020 zien we nu al een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2019 waren er tussen januari en augustus namelijk 32 autobranden. Dit jaar waren dat er 51.

''Vanaf 2015 is het aantal autobranden jaarlijks toegenomen en ook dit jaar stevenen we af op een negatief record'', aldus Arjen van Drunen van de PvdA-Breda. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat autobranden voornamelijk ontstaan door brandstichting. Landelijk gezien zien zij een stijging van het aantal autobranden. De verzekeraars noemen de stijgende trend zeer zorgelijk, omdat autobranden een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van wijkbewoners. Daarnaast wijzen zij ook op het gevaar dat autobranden overslaan naar woonhuizen of andere auto’s .

Gemeente

Ook klimt de Gemeente Breda op de ladder van het aantal autobranden per gemeente. In de periode 2016 t/m 2019 waren er 17 gemeenten met meer autobranden dan Breda. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn dat er echter nog maar 7. De PvdA Breda roept het college dan ook op om samen met de veiligheidspartners vol in te zetten op het terugdringen van het aantal autobranden. Ook wil de partij weten of er een verklaring is voor de stijging en hoe groot de pakkans van de daders is.