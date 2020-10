Minder autodiefstallen in Breda: ‘In vijf jaar tijd van 139 naar 77 gevallen’

BREDA - In de afgelopen 5 jaar is het aantal autodiefstallen in Breda flink afgenomen. Vergeleken met 2016 zijn dit jaar 45 procent minder auto’s gestolen. Dat concludeert vergelijkingssite Autoverzekeringen.nl op basis van cijfers van de politie.

Als het aankomt op autodiefstallen, lijkt Breda de afgelopen jaren een stuk veiliger te zijn geworden. 5 jaar geleden werden in de eerste negen maanden van het jaar nog 139 auto’s gestolen, maar dat is dit jaar gedaald tot 77 auto’s. Sinds 2016 daalde het aantal diefstallen ieder jaar, tot 73 in 2019, alleen dit jaar is het aantal weer iets opgelopen.

Omliggende gemeentes van Breda doen het ook goed, gezien de cijfers. Zo waren en in Zundert en Rucphen slechts vier autodiefstallen en in Alphen Chaam zelfs maar twee.

Auto-inbraken

Kijkende naar het aantal auto-inbraken doet Breda het een stuk minder goed. Zo waren er vorig jaar slechts zes Nederlandse gemeentes waar meer auto-inbraken plaatsvonden. Daarnaast werd er vorige maand nog een 35-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere auto-inbraken in de Haagse Beemden.

Verzekering

Het dalende aantal autodiefstallen is positief nieuws voor iedereen met een auto in Breda. Een vermindering van het aantal diefstallen leidt namelijk tot een verlaging van de autoverzekeringspremie. Hoe kleiner de kans dat een auto wordt gestolen in een bepaalde regio, hoe minder risico verzekeraars toekennen aan deze regio. Door deze manier van risicobepaling kan dezelfde auto in Breda veel goedkoper zijn om te verzekeren dan in bijvoorbeeld Eindhoven, waar jaarlijks veel meer auto’s worden gestolen.

Vergelijkingssite Autoverzekering.nl gebruikte tijdens hun onderzoek cijfers en data van de Politie.