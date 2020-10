Het is leeg en stil in de binnenstad van Breda

BREDA - Het is stil in de binnenstad van Breda. Terwijl de winkels nog open zijn en redelijk wat klanten trekken, is het in de delen van de stad die normaal gesproken bruisen dankzij de horeca nu stil.

Het zijn bizarre foto’s om te zien, als je bedenkt dat de horeca van Breda op een normale donderdagmiddag altijd kan rekenen op vele bezoekers die genieten van een hapje of een drankje. Maar dat is vanaf vandaag niet meer mogelijk. Woensdag om 22.00 uur gingen de coronaregels in. En dat betekent dat de horeca opnieuw gesloten blijft.

De foto’s doen sterk denken aan het beeld van zondag 15 maart. Ook toen was het stil in de binnenstad, terwijl de medewerkers van alle cafés en restaurants bezig waren met het binnenhalen van de terrassen. Het enige verschil is dat het ongeloof deze keer een stuk minder groot is. Het besluit om over te gaan op sluiting hing deze keer al in de lucht én de horeca kreeg woensdagavond nog de kans om de deuren nog een laatste keer te openen.

Reacties

De Bredase horeca heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van het kabinet om de horeca voor vier weken te sluiten. Tegelijkertijd zijn veel ondernemers ook veerkrachtig. Het bezorgen en afhalen is de afgelopen maanden door veel ondernemers beter op de kaart gezet en sterk gepromoot. Dat geldt bijvoorbeeld voor Tante Lein. ”Al deze ervaringen maken ons alleen maar sterker. We hebben gemerkt dat onze vaste klanten steeds terug blijven komen”, vertelt eigenaresse Marjolein Rigter. “De bezorg- en afhaalservice werkte in eerder stadium al goed en ook nu is er vertrouwen dat dit deze periode niet anders zal zijn. We kijken er naar uit om uiteindelijk wéér open te gaan’’, besluit Rigter.