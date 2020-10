Gestolen scooter gevonden bij inval in woning Haagse Beemden

View this post on Instagram























Naar aanleiding van een melding van een getuige werd gezien dat dit weekend een verdachte met een gestolen scooter zijn woning in de Haagse Beemden te Breda had betreden. Door diverse eenheden werd de woning dichtgezet en na verkrijgen van een machtiging werd de woning betreden ter aanhouding en voor inbeslagname van de scooter. Op aanbellen werd niet open gedaan, waarna met geweld de voordeur is geopend. In de woning is de verdachte aangetroffen en aangehouden. Ook de scooter is aangetroffen en in beslag genomen. De scooter is teurg gegaan naar de rechtmatige eigenaar. Daarnaast onderzoeken wij ook een link met een inbraak in een bedrijfsauto. Ook hiervan is aangifte opgenomen. Bent u slachtoffer van inbraak in uw auto, onderneem dan actie. Doe aangifte via politie.nl of maak een afspraak via 0900-8844 voor het doen van aangifte. #inbraak #heling #gestolen #scooter #auto #haagsebeemden #breda ^MG ^LS Omroep Brabant BN DeStem Breda BredaVandaag Breda.Nieuws.nl BredaNu Haagse Beemden