Sinterklaasintocht Princenhage live te zien op Facebookpagina Sint-Nicolaascomité Princenhage

BREDA - Het Sint-Nicolaascomité Princenhage zendt vanaf 11.00 uur op haar Facebookpagina de intocht van Sinterklaas uit. Hierin wordt onder andere aangekondigd waar het ‘pietenhuis’ zich bevindt.

Ook in deze roerige tijden zit het Sint-Nicolaascomité Princenhage niet stil. Voor de kinderen uit Princenhage is er ‘gewoon’ een programma. Dit ziet er alleen wel iets anders uit dan andere jaren. Zo is er een digitale intocht, een speurtocht en kinderen kunnen de Sint een vraag stellen via Facebook Messenger. ‘’Maar dat mag en zal de pret niet drukken’’, geeft de organisatie aan. Want zelfs met het virus moeten de kinderen natuurlijk lekker kunnen genieten van deze, voor hen, zo mooie tijd. ‘’We beginnen met de lancering van een digitale intocht van de sint in ons dorp’’, zegt Kees Lambregts van het Sint-Nicolaascomité Princenhage. Ook hebben kinderen de mogelijkheid om een vraag in te sturen voor Sinterklaas, dit kan via Facebook Messenger op de pagina van het Sint-Nicolaascomité Princenhage. ‘’Het kan zomaar zijn dat je straks in ons sinterklaasjournaal op Facebook komt’’, aldus Lambregts.

Pietenhuis

Op het moment dat de intocht begint zal ook het Pietenhuis in Princenhage geopend zijn. De locatie van het Pietenhuis wordt tijdens de uitzending bekend gemaakt. Op deze plek gaan de Pieten en misschien ook de Sint zelf ‘slapen’. ‘’De kinderen mogen en kunnen de komende weken tot 5 december wel stiekem door de ramen naar binnen gluren en kijken hoe de Pieten en misschien ook wel de Sint daar hun intrek hebben genomen’’, aldus Lambregts.

Speurtocht

Tussen 21 en 29 november zal er een speurtocht zijn in Princenhage. Kinderen krijgen op de basisschool een formulier met op de ene kant de route en op de andere kant een kleurplaat. Tijdens de route zijn er verschillende opdrachten en vragen te beantwoorden. Het hele formulier mag dan na afloop bij het Pietenhuis in de bus worden gedaan. ‘’Uit alle inzendingen worden mooie prijzen verloot’’, zegt Lambregts ‘’Zo hopen we het Sinterklaasfeest dit jaar in Princenhage op te vrolijken.’’

De intocht is hier vanaf 11.00 uur te volgen.