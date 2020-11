Drukte in de binnenstad, gemeente en handhaving vragen mensen thuis te blijven

BREDA - Het is druk in de binnenstad. Daarom roepen de gemeente en handhaving mensen op niet meer naar de binnenstad te komen.

Zowel de gemeente als handhaving Breda roept mensen op niet meer naar de binnenstad te komen. Het is momenteel erg druk en in de huidige coronatijd is het niet verantwoord dat er nog meer mensen komen.

‘’Plan uw bezoek op een minder druk moment’’, laat de gemeente op Twitter weten. ‘’Bent u al in de stad? Houd dan 1,5 meter afstand en volg de routes en aanwijzingen. Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen’’, zo besluiten ze. Diezelfde boodschap heeft de handhaving op Instagram geplaatst.