Jouw verzoeknummer vanuit de Grote Kerk? Het kan deze kerst

BREDA - Is er een nummer dat jij enorm bijzonder of mooi vindt, en zou je willen dat het gespeeld wordt vanuit de Grote Kerk? Dan krijg je nu je kans. Want op donderdag 24 december gaat stadsbeiaardier Paul Maassen verzoeknummertjes spelen.



Breda Marketing en stadsbeiaardier Paul Maassen nodigen Bredanaars uit om een nummer voor iemand aan te vragen dat past bij de decembersfeer. Dat ene nummer waaraan jullie warme herinneringen hebben of waarmee jij jouw dierbare een lichtpuntje geeft. Wie is voor jou zo bijzonder dat hij/zij een nummer op het carillon van onze Grote Toren verdient? En waarom? Ga naar www.welkominbreda.nl en laat het hen weten.

Samen genieten

Stuur jij Breda Marketing het meest bijzondere verhaal? Dan word je uitgenodigd om op 24 december om 11.45 uur, samen met de ontvanger van dit mooie kerstcadeau, op de Grote Markt te komen genieten van jullie liedje.