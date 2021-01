Burgemeester kondigt noodverordening af voor verschillende delen van Breda

BREDA - Burgemeester Depla heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten een noodverordening af te kondigen vanaf maandag 25 januari 17.00 uur. Deze noodverordening is van toepassing op de wijken Centrum (inclusief het Valkenberg Park), Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt en Haagpoort.

Dit heeft de burgemeester besloten omdat uit politie-informatie blijkt dat, na de gebeurtenissen in wijk Tuinzigt gisteravond, een groep mensen in de stad elkaar opnieuw oproept om de openbare orde in meerdere delen van de stad ernstig te gaan verstoren. Het is de nadrukkelijke wens van de driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) om de openbare orde en leefbaarheid en veiligheid in Breda zo spoedig mogelijk te herstellen.

Concreet betekent dit het volgende voor genoemd gebied:

- Niemand mag zich ophouden in dat gebied zonder redelijk doel;

- Niemand mag zijn of haar gezicht volledig bedekken;

- Er geldt een verbod op samenscholing;

- Er geldt een verbod op vuurwerk en objecten die als wapen kunnen worden gebruikt.

Overtreders van de noodverordening of een ander misdrijf kunnen rekenen op strafvervolging en het vergoeden van de schade die zij aangericht hebben.

“Met afschuw heb ik gekeken naar de beelden van de rellen in ons land, en helaas ook in onze stad. Met gezond verstand is niet te begrijpen dat deze relschoppers hun eigen stad vernielen, daarbij geweld gebruiken en angst zaaien. Winkeliers -die het al zo moeilijk hebben in deze tijd- worden enorm zwaar getroffen door de vernielingen”, aldus Depla. “Zij mogen vandaag het puin ruimen van deze lui die geen oog hebben voor het leed dat ze mede-Bredanaars hiermee aandoen. Ik ben genoodzaakt deze noodverordening uit te vaardigen. Om zo de relschoppers die door blijven gaan verder te beperken in hun bewegingsvrijheid en samen met de Politie en Justitie aan te pakken. Het gaat hier om een zeer kleine minderheid die deze ongeregeldheden creëert. Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat het overgrote gedeelte van de samenleving snapt waar we dit voor doen en zich aan de maatregelen houdt. Waarvoor ik veel waardering heb.”