Bredase Soufiane geëmotioneerd na megasucces van doneeractie: ‘Ik kan het niet geloven’

BREDA - De ernstig zieke Soufiane is geëmotioneerd door het succes van zijn doneeractie. Vanochtend stond de teller van DoesSouf al op meer dan 100.000 euro. Meerdere bekende Nederlanders deden een donatie. “Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Afgelopen dinsdagavond was de Bredase Soufiane te zien in NPO’s Je Zal Het Maar Hebben. In het bijzondere programma vertelde de altijd positieve ‘Souf’ over zijn ziekte SCA Type 2. Ook was te zien hoe hij door zijn collega’s werd verrast met de lancering van de campagne DoesSouf. Met die actie werd in 2019 al duizenden euro’s opgehaald.

Die actie is nu nieuw leven ingeblazen. Dit om te zorgen dat de grootste wens van Soufiane uitkomt: andere mensen helpen. Via het fonds DoesSouf wordt geld ingezameld voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een mooi cadeau voor een ziek kind of een verwendag voor iemand die door een zware periode gaat. De droom voor een dergelijk fonds typeert Souf, hij wil iedereen helpen.

Succes

De doneeractie is inmiddels een groot succes te noemen. Vanochtend stond de teller al op meer dan 100.000 euro. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, laat een geëmotioneerde Soufiane via een video op Instagram weten. “Ik ben jullie zo dankbaar voor alle lieve berichtjes en voor de donaties.”

De doneeractie ging viraal, nadat YouTuber, rapper en acteur, Défano Holwijn berichten over de inzameling op zijn social media deelde. De actie werd door meerdere BN’ers opgemerkt. Onder andere voetballers zoals Quincy Promes en Memphis Depay doneerden een groot geldbedrag voor Soufiane.