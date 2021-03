Cosun Park gaat zijn naam eer aan doen met 170 woningen in het groen

BREDA - Aan de Ettensebaan doet Cosun Park momenteel zijn naam nog geen eer aan. Het terrein waar enkele kantoren zijn gevestigd, is sterk versteend. Maar daar komt binnenkort verandering in. Cosun Park wordt omgevormd tot een park met daarin zes woongebouwen. De presale van het eerste gebouw start deze maand.

In de zes gebouwen die bij Cosun Park straks rijk is, worden 170 woningen gerealiseerd. De eerste stap van het grote bouwproject in de transformatie van Cosun I. Dat is het voormalige hoofdkantoor van de Suikerunie dat werd ontworpen door Wim Quist. “Het voormalige kantoorgebouw wordt getransformeerd naar een complex met 39 koopwoningen. De presale daarvan start deze maand nog. De planning is om in het najaar te starten met de bouw en Cosun I aan het einde van 2022 op te leveren”, vertelt Marc Snijders van Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf Reales.

De rest van het project bestaat uit huurappartementen. Wanneer Cosun I is afgerond zal er gestart worden met de bouw van de twee meest westelijke complexen, waar de fundering al ligt. Als laatste zijn de twee middelste kantoren aan de beurt. “In die kantoren zitten momenteel nog huurders. Daarom is de transformatie van die gebouwen het laatste onderdeel van het plan.” Reales wil het project van 170 woningen in 2029 volledig hebben afgerond. Maar de kans is groot dat het niet bij de 170 woningen blijft. Er zijn namelijk plannen om Cosun Park uit te breiden naar 220 woningen in de toekomst.

Wanneer Cosun Park is afgerond, zal het zijn naam ere aandoen. De complexen worden namelijk omgeven door een groene omgeving die ook voor omwonenden toegankelijk is. “In Cosun Park woon en wandel je straks tussen bomen, hagen, vogels en vlinders.”