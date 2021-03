Versoepelingen nog ver weg: ‘Terrassen niet open met Pasen’

BREDA - Het is een flinke kater voor veel Bredanaars en horecaondernemers. Haagse bronnen melden aan de NOS dat de aangekondigde heropening van de terrassen met Pasen niet door zal gaan. De versoepelingen zijn door het toenemende aantal besmettingen niet mogelijk.

Het was een hoopvolle boodschap die premier Rutte en minister Hugo de Jonge twee weken geleden hadden. Als het aantal besmettingen zich positief zou ontwikkelen, dan zou de heropening van de terrassen met Pasen een reële optie zijn. Maar van die hoopgevende stemming is weinig over. Met dit weekend meer dan 7000 coronabesmettingen is ruimte om te versoepelen ver weg.

Zondag kwamen het OMT en de betrokken ministers weer samen voor overleg in het Catshuis. Daar werd duidelijk dat versoepelingen voor Pasen geen mogelijkheid zijn, melden bronnen aan de NOS. Ook de avondklok zal wederom verlengd worden. Dit ondanks het feit dat Sigrid Kaag een groot voorstander is van het zo snel mogelijk afschaffen van de avondklok.

Dinsdagavond om 19.00 uur zal duidelijk worden wat er precies besloten wordt omtrent de maatregelen. Dat is er opnieuw een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.