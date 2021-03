Brutale dief steelt gesigneerd NAC-shirt uit Amphia ziekenhuis

BREDA - Een brutale dief heeft een gesigneerd NAC-shirt gestolen van een polikliniek in het Amphia Ziekenhuis. Gelukkig kwam NAC al snel met een oplossing. De club zorgt ervoor dat er een nieuw gesigneerd shirt naar het Amphia gaat.

Orthepedisch chirurg Peter Joosten deelde het nieuws van de bizarre diefstal op twitter. "GESTOLEN, het NAC-shirt met handtekeningen gekregen als dank voor de mooie samenwerking met NAC", schrijft hij. Het bijzondere shirt is uit de lijst gehaald op de polikliniek in het Amphia ziekenhuis, in de gang naar de gipskamer. De tweet kan rekenen op veel reacties. Mensen noemen de actie 'gewetenloos' en 'diep triest'. Ook werd het bericht al zo'n honderd keer geretweet.

NAC reageerde al snel op de tweet van Peter. De club gaat ervoor zorgen dat er snel vervanging komt. "Wat een rotstreek zeg! Er komt uiteraard een nieuw gesigneerd shirt naar het Amphia ziekenhuis", schrijft NAC. "Hopelijk komt het andere shirt ook gewoon terug."

En dat hoopt Peter zelf ook. Hij wil graag dat het shirt wordt teruggebracht naar de polikliniek. "Eerlijkheid duurt het langst."