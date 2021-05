Weerbericht Breda: ‘Van koude Bevrijdingsdag naar een warm weekend’

BREDA - Met 9-11 graden, buien met hagel en een vlagerige wind lijkt het deze woensdag wel maart. Deze Bevrijdingsdag valt dan ook in de top-10 koudste. Maar in het weekend kunnen we juist warm weer verwachten door een zuidenwind. Zaterdag wordt het 14-18 graden en zondag kan het in het zuiden wel 25 graden worden.

Bevrijdingsdag begon vanochtend behoorlijk wisselvallig. In de loop van de middag nam het aantal buien af, maar het bleef onstuimig. Met zo’n 10 graden in De Bilt valt Bevrijdingsdag dit jaar in de top-10 koudste.

De kou van vandaag staat in schril contrast met de verwachting voor het weekend. Komende dagen zijn er buien en is het met 10-13 graden iets minder koud. In het weekend wordt de wind zuidelijk en voert geleidelijk steeds zachtere lucht aan. Zaterdag is het nog een tijd bewolkt en kan er wat regen vallen. Als het regengebied ons pas in de avond bereikt is het best aangenaam weer met maxima van 13 graden in het noordwesten tot 16 in het zuidoosten. Maar wanneer het de hele middag regent, dan wordt het maximaal 14 graden.

Zondag eindelijk warm

Zondag is het warm lenteweer met maxima van 19-24 graden. In het zuidoosten kan het met 25 graden zomers warm worden. Daarbij kunnen we zonnige perioden verwachten, maar er is ook kans op een enkele bui.

De warmte is van korte duur en na het weekend zal de middagtemperatuur een aantal graden dalen. Halverwege de week is het zo’n 14-17 graden, dus de echte kou komt niet terug.