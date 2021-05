Breda krijgt groot luchtkussenpark op oude locatie van Joepie

BREDA - Breda wordt weer een actief uitje rijker. Op de plek waar jarenlang binnenspeeltuin Joepie was gevestigd opent binnenkort Bounce Valley: Een indoor luchtkussenpark. Dat krijgt een oppervlakte van ruim 1.500 vierkante meter.

Wie benieuwd is naar wat Bounce Valley precies is, kan eigenlijk het beste even in Rotterdam gaan kijken. Daar heeft het indoor-luchtkussenpark namelijk al een vestiging geopend. Je in het indoor speelpark onder andere wipe-out, een bouncing voetbalveld en een obstacle run. Op Instagram zijn veel kleurrijke foto's te vinden van het blauw-roze speelpark.

In Bounce Valley Breda kun je onder andere de ‘Extreme Slides’, ‘Pillow Bash’, ‘Free Jump’ en ‘Ninja Run’ vinden. Bounce Valley Breda krijgt een aantal unieke elementen, zoals de Looping Slide en Tarzan & Jane. Op de laatste kun je op een grote staande schommel slingeren als Tarzan. Het initiatief van Bounce Valley komt van een groep ondernemers die ruime ervaring hebben met speelparadijzen en trampolineparken. Woordvoerder Micha Reij: “Airparken zijn een mooie toevoeging aan het recreatie-aanbod in Breda en zijn nog meer dan trampolineparken, een uitstekende bestemming voor zowel kinderen als volwassenen. Leeftijd doet er niet toe: er is met vrij bouncen, challenges, obstakels en attracties voor ieder wat wils. De belangrijkste voorwaarde is dat je simpelweg van plezier houdt. We merkten in Rotterdam dat dit concept zeker in de avonduren ook een grote aantrekkingskracht op volwassenen heeft.”

Openingsdatum

Eigenaar Guus van Loenen: “We zijn druk aan het bouwen. Wij kunnen waarschijnlijk al open in juni, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de geldende Corona-maatregelen. Het team heeft er in ieder geval zin in en rekent wederom op enthousiaste reacties zoals in Rotterdam.”

Joepie

In maart maakte Joepie bekend na bijna 22 jaar uit Breda te verdwijnen. Als reden voor het stoppen van Joepie noemde eigenaresse Liesbeth van Tilburg de veranderende markt en de hoge investeringen die op komst waren. Toen ze een mooi aanbod kreeg van de nieuwe huurder die een andere recreatieve invulling wilde geven aan het pand, is besloten hierop in te gaan. Van Tilburg benadrukt dat Joepie niet failliet is en dat het coronavirus niet de reden is om te stoppen met de binnenspeeltuin.