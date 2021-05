Flink sjouwen en schilderen bij Kinderboerderij Zandberg tijdens NLdoet

BREDA - Breda zet zich ook vandaag in voor vrijwillige initiatieven tijdens de Vrijwilligersdagen van NLdoet. Onder andere bij Kinderboerderij Zandberg worden dit weekend de handen uit de mouwen gestoken. De kinderboerderij is toe aan een grote jaarlijkse onderhoudsbeurt, waarbij vooral het verticuteren van de weide voor flink wat spierpijn zal gaan zorgen.

Ken je de Kinderboerderij Zandberg niet? Dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Vrijwilliger Ilse Kaiser woont al dertig jaar in Breda, maar kent de kinderboerderij ook ‘pas’ tien jaar. “Onze kinderboerderij ligt midden in een woonwijkje, een daardoor kom je er niet zo snel als je hem niet kent. Maar tegelijkertijd is die locatie juist ook onze grote kracht, want de kinderboerderij wordt door allerlei betrokken buurtbewoners onderhouden.” Iedere dag worden de dieren buiten gelaten en weer op stal gedaan door bewoners uit de wijk. En de harde kern zorgt dat alle belangrijke klusjes gedaan worden. “Vorig jaar kon NLdoet niet doorgaan, maar we hebben gelukkig geen groot achterstallig onderhoud opgelopen. Dat komt door onze betrokken vrijwilligers die heel het jaar door de belangrijke herstelklusjes uit zijn blijven voeren.”

Dit weekend is het verticuteren van de wei één van de belangrijkste klussen. “Dat is echt hard werken. Maar als we het niet doen, dan neemt het mos de weide over. En dat is natuurlijk niet goed voor de dieren.” Ook zal er geschilderd worden, en heeft de kinderboerderij vanuit de gemeente veel zand gekregen om de weide te verbeteren. “Dat wordt dus flink sjouwen. Gelukkig komen er veel vrijwilligers helpen, en zijn we ook benadert door een enthousiast Bredaas bedrijf: Liesker Procesfinanciering. Zij willen graag met hun personeel een steentje bijdragen, en komen tijdens NLdoet bij ons helpen. Daar zijn we echt heel blij mee!”