Zonnig weer en NLDoet: Aanschuiven in de rij bij de milieustraat in Breda

BREDA - Het is eindelijk lekker weer. Bredanaars zijn dan ook massaal aan het opruimen geslagen. Daarnaast stond dit weekend ook in het teken van NLDoet. Dit zorgt voor een lange rij voor de Bredase milieustraat aan het Spinveld.

De afgelopen dagen kwam de zon dan eindelijk te voorschijn. Er kan er volop genoten worden van de zon, maar veel Bredanaars besluiten een grote schoonmaak te houden en huis en tuin worden weer op orde te brengen. Daarnaast staken veel Bredanaars dit weekend ook de handen uit de mouwen in het kader van NLDoet. Zo werden er dit weekend verschillende acties gehouden in de Haagse Beemden, zoals bloemen planten in de wijk en het opknappen van het Moerenveld. Ook bij kinderboerderij Zandberg gingen vrijwilligers aan de slag. De boerderij kreeg een flinke onderhoudsbeurt.

Al die opgeruimde spullen moeten echter ook weer afgevoerd worden. Grofvuil wordt sinds 1 januari niet meer gratis opgehaald, dus Bredanaars trekken massaal naar de milieustraat aan het Spinveld. Dit zorgt voor een lange rij voor de ingang, die zich langs een groot deel van de Markkade staat. In de meivakantie en de dagen rond Hemelvaart besloot de gemeente de milieustations aan het Spinveld en de Slingerweg extra te openen. Daarnaast werden de openingstijden verruimd. Ook heeft de gemeente dat voortaan doordeweeks bij drukte het milieustation aan de Slingerweg extra open gaat. Deze maatregel geldt dit weekend niet, wat de lange rij bij de milieustraat verklaard.

Politiek

De drukte bij de milieustraten baart de lokale politieke partijen grote zorgen. Afgelopen maanden waren er namelijk al veel problemen rondom het onderwerp. Zo wordt er regelmatig afval gedumpt bij kringloopwinkel Emmaus, en stonden er al vaker urenlange rijen voor de milieustraten. Om grofbuil aan huis te laten ophalen, moeten Bredanaars sinds 1 januari 25 euro betalen. Maar ook dat systeem zorgde al voor problemen. Zo werd bij een bewoonster van de Haagse Beemden zoveel afval bijgeplaatst, dat haar grofvuil niet meer weg meegenomen.