Rood ‘persoon’ trekt de aandacht in vijver van Valkenberg

BREDA - Het was een vreemd gezicht voor voorbijgangers die hem voor het eerst zagen. In het valkenberg staat een rode pop in de vijver met een geluidsmicrofoon van QMusic ‘Het Geluid’. De pop is een promotiestunt van de muziekzender voor een spel van de zender.

Het radiostation plaatste op verschillende plekken in het land poppen die het geluid aan het opnamen. Naast Breda stond eenzelfde soort pop op het station van Utrecht en in de Hofvijver in Den Haag.

Het Geluid



Het Geluid van Qmusic is een radiospel waarbij de dj’s je een alledaags geluid laten horen. Luisteraars moeten vervolgens raden wat voor geluid het is. Als je in de show komt en het antwoord fout hebt wordt het prijzengeld met honderd euro verhoogd. Als je het goed hebt win je uiteraard de prijzenpot.