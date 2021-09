Bounce Valley neemt intrek in oude pand Joepie: ‘Gigantisch aaneengesloten luchtkussen vol met hindernissen en obstakel’

BREDA - Na bijna 22 jaar maakte Joepie in maart bekent te sluiten, maar lang bleef het pand niet leeg. In mei maakte Bounce Valley bekend hun intrek te nemen aan de Terheijdenseweg. Nu is er eindelijk een openingsdatum. Op vrijdag 17 september opent het grootste indoor luchtkussenpark van Nederland de deuren.

Het was voor veel Bredanaars een schok toen Joepie in maart bekend maakte de deuren te sluiten. Veel van hen hebben als kind vele middagen en kinderfeestjes doorgebracht in de binnenspeeltuin of gingen er met hun kinderen naartoe. Gelukkig bleef het pand niet lang leeg staan. Eind mei maakte Bounce Valley bekend de ruimte om te gaan bouwen tot indoor luchtkussenpark. Aankomende vrijdag 17 september is het dan eindelijk zo ver, dan kunnen Bredanaars genieten van het actieve uitje. “Of je nou met zijn tweeën bent of met een grote groep, iedereen vermaakt zich hier”, vertelt eigenaar Guus van Loenen.

Bounce Valley Breda is de tweede vestiging van het indoor luchtkussenpark. Vorig jaar opende de eerste vestiging in Rotterdam nadat het fenomeen is overkomen waaien uit Engeland. “Een Airpark is een gigantisch aaneengesloten luchtkussen vol met hindernissen en obstakels”, schrijft de organisatie. “Op het Airpark van bijna 1.000 vierkante meter in Breda kunnen gasten onder andere een Wipe-Out, Tarzan & Jane en Looping Slide vinden.” Ook heeft de Bredase vestiging er nog een unieke activiteit bij ten opzichte van andere vestigingen. “Aansluitend aan het airpark is er nog een Lazer Maze. Hier moet je je een weg banen door een tunnel vol met laserstralen. Dit kan op verschillende niveaus en is zeker een pittege uitdaging”, aldus Van Loenen.

Eigenlijk moest de attractie in de zomer al haar deuren openen. “De bouw en de levering vanuit onze leveranciers bleek toch nog de nodige voeten in de aarde te hebben”, legt woordvoerder Micha Reij uit. “Daardoor vond de geplande opening niet in de zomervakantie plaats. Het is met dank aan de inzet van alle partijen, waaronder leveranciers en de gemeente Breda, dat wij volgende week alsnog de deuren kunnen openen.”

Bounce Valley Breda is buiten de vakanties geopend van woensdag tot en met zondag. Tijdens schoolvakanties is Bounce Valley Breda zeven dagen per week geopend. Op vrijdag- en zaterdagavond is het open tot 21.00 uur. Alle andere dagen sluit de attractie om 18.00 uur. Vanaf vrijdag kunnen gasten tijdssloten van 1 of 2 uur reserveren of op vrijdag- en zaterdagavond gebruik maken van de Bounce Night Deal, een all-in arrangement met onbeperkt pizza en bouncen. Arrangementen voor groepen volwassenen en kinderen zijn ook te boeken. Voor de jongste bezoekers zijn er mini-bounce uren.



Voorheen zat Joepie in het pand aan de Terheijdenseweg. - Foto: Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl