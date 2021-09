Crowdfundingscampagne Frontaal loopt goed: Al meer dan 2 miljoen

BREDA - Brouwerij Frontaal begon ongeveer een week geleden met een grote crowdfundingscampagne om 5 miljoen euro op te halen. Dit loopt tot nog toe goed, er is al meer dan 2,2 miljoen euro opgehaald middels de campagne.

Brouwerij Frontaal begon ongeveer een week geleden met een grote crowdfundingscampagne om 5 miljoen euro op te halen. Dit loopt tot nog toe goed, er is al meer dan 2,2 miljoen euro opgehaald middels de campagne. Dit geld wil de Bredase brouwerij investeren in een nieuwe locatie voor de brouwerij en het brouwcafé. ‘’En doordat je investeert ben je mede-eigenaar van deze brouwerij of café’’, zo zegt de leiding van Frontaal.

Voordelen voor investeerders

Met een aandeel in handen deel je mee in de winst en word je uitgenodigd voor Frontaals jaarlijkse ledenvergadering. Ook zijn er extra beloningen afhankelijk van je investering. Zo krijg je anderhalve maand gratis lidmaatschap op Frontaals beerclub en kun je een echte Frontaal koelkast of E-bike krijgen.