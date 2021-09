Philip Oronsaye krijgt Bredase vredesprijs uitgereikt

BREDA – Philip Oronsaye is vanmiddag onderscheiden met de Bredase Vredesprijs. Op het binnenplein van het Kasteel van Breda werdde uitreiking georganiseerd vanuit het Comité Bredase Vredesprijs. De andere genomineerde was Marja Vermeulen. Burgemeester Paul Depla heeft de prijs uitgereikt.

Oronsaye is initiatiefnemer van Stichting JARA en BLM Breda en zet zich in voor inclusiviteit. JARA is een erken leerwerkbedrijf dat zich inzet om burger de beste mogelijkheden te geven met uitzicht op een zelfredzaam bestaan. De andere genomineerde was Marga Vermeulen. Zij doet onder andere vrijwilligerswerk bij Because We Carry en als taalmaatje.

Burgemeester Paul Depla sprak tijdens de uitreiking lovende woorden. “Vrede is een belangrijk begrip dat niet vanzelfsprekend is. De genomineerden zijn een voorbeeld voor niet alleen Bredanaars, maar voor heel veel mensen Ze Zijn het perfecte voorbeeld van de slogan ‘Breda brengt het samen’.”

Bredaas burgerschap

De Vredesprijs wordt al sinds 2003 jaarlijks in de Vredesweek uitgereikt om aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Vorig jaar kon het wegens een nieuwe besmettingsgolf niet doorgaan. De prijs is onderdeel van de vredesweek die afgelopen zaterdag van start ging. Eerdere winnars zijn Hans veltman, Mo Omar, Rob Suurmond, Henny en Kees de Wit en Jan Hopman.