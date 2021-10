Bijzonder: Deze reusachtige maan hangt binnenkort in de Grote Kerk

BREDA - Hij heeft een doorsnede van maar liefst zeven meter: Het reusachtige kunstwerk Museum of the Moon van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze winter is de maan te bewonderen in Breda. Want vanaf 11 december tot en met 9 januari hangt het kunstwerk in de Grote Kerk van Breda.

Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze maan, met een doorsnede van 7 meter, bestaat uit zeer gedetailleerde hoge resolutie beelden van het maanoppervlak die door NASA zijn gemaakt. Op een schaal van 1:500.000 zie je elk detail van de oppervlakte van de maan op de - van binnenuit verlichte - sferische sculptuur. De installatie Museum of the Moon is een combinatie van beeld, licht en geluid. Dan Jones, die verschillende awards heeft ontvangen zoals de BAFTA en de Ivor Novello Award, tekende voor de bijbehorende soundscape.

Grote Kerk

Vanuit een historisch perspectief past Museum of the Moon perfect binnen de gotische monumentale bouwstijl van de Grote Kerk Breda. Museum of the Moon wordt geïnstalleerd onder het ‘hemelgat’ in het vieringgewelf onder het hoogste punt van de kerk, dat afgesloten is met een Middeleeuws houten paneel waarop de zon is afgebeeld. Het kunstwerk zal van 11 december tot en met 9 januari te bewonderen zijn.

De Grote Kerk Breda biedt niet alleen de ervaring van het kunstwerk Museum of the Moon, maar organiseert ook een divers publieksprogramma dat specifiek rondom het thema ontwikkeld is. Denk aan sterren en planeten spotten vanaf de toren van de Grote Kerk Breda onder begeleiding van gidsen van sterrenwacht Tivoli, bijzondere concerten, zondagochtend-yogasessies onder de maan en een aantal kindermiddagen, waarin kinderen een raket of planetarium leren maken. Daarnaast zijn er lezingen van onder andere Govert Schilling, de bekende freelance wetenschapsjournalist en publicist op het gebied van sterrenkunde en ruimteonderzoeken, en Marjolijn van Heemstra, schrijfster van ‘In lichtjaren heeft niemand haast’, het nieuwe non-fictieboek over haar zoektocht naar meer ruimte in ons leven dat dit voorjaar verschenen is. Filmhuis Breda biedt in dezelfde periode een speciaal over dit thema samengesteld filmprogramma aan.

Het kunstwerk zal overdag gratis te bezichtigen zijn. Tijdens de avonduren is de beleving van Museum of the Moon nog indrukwekkender en daarom is de Grote Kerk Breda van 13 december tot 9 januari meerdere avonden per week extra geopend van 17.30 uur tot 21.00 uur. Een ticket voor een bezoek in de avond kost 5 euro inclusief een drankje (glühwein, warme chocomelk, koffie of thee) en een Moon cookie.