De Boerensociëteit viert 44 jarig jubileum: ‘Zolang Carnaval er is, blijven wij bestaan!’

BREDA – De elfde van de elfde staat weer voor de deur, en daarmee gaat het nieuwe carnavalsseizoen bijna van start. Ook carnavalsvereniging Boeren Sociëteit Ginneken staat te popelen om carnaval dit jaar weer dubbel en dwars te vieren. Want niet alleen hebben zij door corona moeten afzien van carnaval; zij vieren dit jaar ook hun 44 jarig jubileum.

Een bijzonder lustrum: 44 jaar geleden, in 1978, fuseerden verschillende verenigingen en clubjes samen tot de Boeren Sociëteit Ginneken. Voorzitter Jeroen van Tol vertelt er vol trots over. ‘’Sociëteit slaat op het feit dat we gedurende het hele jaar samenkomen,’’ legt hij uit. ‘’Carnaval is echter het anker; van donderdag tot maandag organiseren we traditioneel onze kenmerkende activiteiten.’’

Traditie

Tijdens Carnaval zit de vereniging niet stil. Op donderdagavond zijn ze aanwezig bij de inblaasavond, daarna hebben ze het carnavalsconcert in het Chassé, vervolgens lopen ze twee optochten mee en daarna vieren ze feest bij Boerke Verschuren. ‘’Het jaarlijkse feest brengt ons samen, maar we organiseren ook activiteiten als het oogstontbijt komende week en tussendoor hebben we borrels, een spelletjesavond en een fietstocht. Waar we ook zijn is het gezellig, maar het Ginneken is wel echt onze standplaats waar mogelijk. Daar voelen we ons mee verbonden, daar komen we vandaan.’’

Via zijn vader kwam Jeroen zo’n twintig jaar geleden terecht bij de vereniging. ‘’Ik merkte binnen mijn omgeving dat wanneer je eenmaal aan kinderen begint, je minder Carnaval gaat vieren.’’ En dat wilde hij voorkomen: ‘’Ik wilde me, samen met mijn vrouw en kinderen, aansluiten bij een vereniging om meer commitment te hebben met Carnaval. We kenden al een aantal mensen binnen de Boerensociëteit. De sfeer was zo gezellig, dat we tot op de dag van vandaag nog steeds lid zijn.’’

Hoogtepunt

Als hij er zo op terugkijkt, is er niet één specifiek hoogtepunt. ‘’Het 22e en 33e lustrum was natuurlijk hartstikke bijzonder. Maar ik zie Carnaval an sich ieder jaar wel als hoogtepunt,’’ geeft hij lachend toe. ‘’Het plezier om ernaar toe te leven en iedereen die druk bezig is met een collectief einddoel: Een mooi feest ervan maken.’’

Het jubileum gaan ze dan ook groots vieren. ‘’Hier hebben we elf jaar naartoe gewerkt. De lustrumcommissie is al een jaar bezig met het opzetten van een feest. Dat vieren we aan het einde van het komende carnavalsseizoen, in de zomer. En ook in de optocht zullen we hier natuurlijk aandacht besteden.

Toekomst

De toekomst ziet er volgens Jeroen feestelijk uit. Ze willen graag nog inzetten op muziek binnen hun club. ‘’Vroeger hadden we wel een band, maar die is helaas uit elkaar gevallen. We zouden het leuk vinden om dat opnieuw te betrekken. Het zou een belangrijke toevoeging zijn voor Carnaval. Live muziek tijdens carnaval lijkt voor iedereen moeilijker te worden. Bands vergrijzen en vallen uit elkaar. Misschien is dat wel een kans voor een aantal “loslopende” muzikanten en onze club. De Boeren zouden wellicht een platform kunnen zijn om mensen samen te laten spelen in welke vorm dan ook.”

Daarnaast zouden ze graag nog groter willen worden. De club telt inmiddels 80 leden. ‘’Hoewel ons ledenaantal momenteel erg stabiel is, hebben we de ambitie om te groeien. Veel van onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. We stimuleren onze leden om hun vrienden op deze manier kennis te laten maken met onze sociëteit. Op deze manier zorgen we er voor dat we nog lang kunnen blijven bestaan.’’ Maar daar is hij niet bang voor. ‘’Zolang er carnaval is, blijft de Boerensociëteit bestaan.’’

Mocht deze vereniging iets voor jou zijn, dan kun je een mailtje sturen naar boerenginneken@gmail.com