Burgemeester geeft noodverordening af voor centrum: ‘Vrees voor ernstige wanordelijkheden’

BREDA - De gemeente heeft naar aanleiding van de demonstratie een noodverordening afgegeven voor het centrum van Breda. De burgemeester hoopt zo ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen. De muziekdemonstratie van 076AAN duurde van 13.00 tot 16.00 uur.

Honderden mensen verzamelde zich zaterdagmiddag op het Chasséveld, waarna zij onder begeleiding van muziek door de Bredase binnenstad trokken. De demonstranten spreken zich uit tegen de nieuwe coronamaatregelen en het voorgestelde 2G-beleid. De burgemeester gaf vrijdagmiddag een vergunning af voor het evenement, maar later op die dag ontstonden er heftige rellen in het centrum van Rotterdam. Om dit soort taferelen in Breda te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgegeven voor het centrum. “Vanwege de rellen gisteravond in Rotterdam bestaat er de vrees voor ernstige wanordelijkheden in het centrum (inclusief stationsgebied) en Park Valkenberg waardoor de openbare orde wordt verstoord en bedreigd”, valt er te lezen in de noodverordening. De burgemeester vreest dat de demonstratie gebruikt gaat worden door relschoppers om de openbare orde ernstig te verstoren. “Er zijn signalen dat er groepen mensen van binnen en buiten Breda (met het openbaar vervoer) naar Breda komen met de bedoeling op de openbare orde te verstoren. Het is noodzakelijk en wenselijk om de openbare orde zo spoedig mogelijk te bewaken en de leefbaarheid en veiligheid in het betreffende gebied te bewaken.”

Tijdens de noodverordening is het in het centrum niet toegestaan om alcohol bij te hebben of te nuttigen. Ook kan iedereen die zich door voertuigen, kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of gedragingen manifesteert als potentiële deelnemer aan groepsactiviteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren een verbod op het gebied krijgen. Het is voor hen dan niet toegestaan om in dit gebied te zijn en als zij hier al zijn wanneer het verbod opgelegd wordt, dan moeten zij het gebied verlaten. Daarnaast is er een verbod op objecten die als wapen gebruikt kunnen worden, op het verplaatsen van objecten, containers, dranghekken en dergelijke en het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) krijgen ook meer bevoegdheden om deze maatregelen te handhaven.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de noodverordening precies blijft gelden.



De tweede muziekdemonstratie van #076AAN. - Foto: PERRY ROOVERS