Bredase politiek hekelt mankementen station: ‘Op deze manier niet meer toegankelijk voor iedereen’

BREDA - Wie regelmatig op het station in Breda komt, herkent waarschijnlijk wel het beeld van de stilstaande roltrappen en de kapotte liften. En dat kan bij bepaalde groepen mensen voor flink wat problemen zorgen. Volgens de Bredase fractie van GroenLinks is op deze manier het station niet meer toegankelijk voor iedereen. En daar ziet de partij graag verandering in.

‘’We lazen in de krant dat er op het moment problemen zijn met de toegankelijkheid van het station,’’ aldus Dijkstra, van GroenLinks Breda. ‘’Het probleem is dat er drie liften kapot zijn, wat negatieve gevolgen heeft voor mensen die er afhankelijk van zijn en niet gebruik kunnen maken van de roltrap.’’ De Bredase fractie van de partij vindt dat de stad voor iedereen toegankelijk moet zijn. ‘’Het past goed binnen onze doelstellingen om een gastvrije stad te zijn.’’

Een toegankelijke stad begint bij het station, aldus de partij. “Het zou de plek moeten zijn waar het bezoek aan Breda begint”, aldus Dijkstra. Daarom stelde de partij vragen over de kapotte liften aan het college. ‘’Wat kan er gedaan worden om het station weer toegankelijk te maken voor iedereen? En is het college in overleg met NS of Prorail om dit probleem op de korte termijn op te lossen?’’

Fouten

Daarnaast stelt de partij dat er fouten in het ontwerp van het station zitten. ‘’In het verleden zijn al verschillende ontwerpfouten geconstateerd. Denk aan vallende stenen, lekkages, urinoirs en niet-lopend winkelgebied. Deelt het college de mening dat er ook op dit gebied een ontwerpfout zit? Welke lessen trekken we uit de ontwerpfouten bij het station?’’ Ook vraagt de partij zich af hoe ze kunnen borgen dat er bij nieuwe ontwikkelingen aandacht is voor de ‘fouten’, en dat er bij ontwikkelingen aandacht is voor diverse gebruikers waarvan mensen met een verminderde mobiliteit.

Acces City Award

GroenLinks Breda is van mening dat de toegankelijkheid van Breda een belangrijk onderwerp in de gemeente is, met het oog op de winst die ze in 2019 bij de Acces City Award behaalden. Daarbij werd Breda verkozen tot meest toegankelijke stad van Europa.