Vandalen vernielen kerststal Ulvenhout, stichting deelt de camerabeelden

ULVENHOUT - Vandalen hebben de kerststal in Ulvenhout vernield. Op de beveiligingsbeelden die de stichting Ulvenhout Leeft heeft gedeeld, is te zien hoe een jongen tot twee keer toe de stal in klimt om de poppen omver te trappen. De stichting roept de dader op om zich te melden, anders zal er aangifte worden gedaan.

Ulvenhout had grootste plannen voor deze kerstperiode. Eindelijk zou de eerst editie van Ulvenhout on Ice plaatsvinden met een schaatsbaan bij de Pekhoeve. En de vakantie zou vol activiteiten zitten met onder andere een curling toernooi, nieuwjaarsduik en meerdere concerten. Maar de coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Eén van de weinige dingen die wel door kon gaan, was de traditionele kerststal in het dorp. Maar die is afgelopen weekend het doelwit geworden van vandalen.

Op 12 december was het al een keer raak. Toen moesten de vrijwilligers de schade komen herstellen nadat vandalen de kerststal vernield hadden. En afgelopen weekend gebeurde het zelfs twee keer dat vandalen de poppen van de kerststal kwamen omtrappen. De kerststal in Ulvenhout is echter uitgerust met een beveilingscamera. De daders staan dus herkenbaar op beeld, laat Ulvenhout Leeft weten.

“Beste jongeman en je vrienden, zaterdagnacht vond je het tot 2x toe nodig om onze Kerststal te komen vernielen. Niet een lolletje door de poppen te verplaatsen, nee... puur geweld! 2x zelfs! Mis je de kickboks school zo erg? Wat dacht je? Vond je het zo stoer dat je nog een keer terugkwam nadat wij de boel hersteld hadden? Graag gaan wij het gesprek aan met je, kunnen wij ook uitleggen wat we hier van vinden”, schrijven zij op Facebook. Daar hebben ze de beelden van de vandaal die de poppen omtrapt gedeeld, maar de jongen onherkenbaar gemaakt. “Je bent duidelijk herkenbaar in beeld en je naam is bekend, de politie heeft de beelden ook al. Wij doen NOG geen aangifte, geven je een kans om over je daden na te denken en ons te laten weten wat je er van vond. Je hebt tot dinsdagavond 19u de tijd om contact op te nemen via ulvenhoutleeft@gmail.com. Horen we niks van je, dan doen we alsnog aangifte. Je vrienden hebben we ook op beeld, die mogen ook gerust even contact opnemen, voor jullie hebben we ook nog wel een wijze raad.”