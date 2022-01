Van minigolf spelen tot ijsblokjes smelten: Is de Teteringse Marjolein de nieuwe Alleskunner?

TETERINGEN - Vrijdagavond gaat het nieuwe seizoen van het populaire De Alleskunner van start. In het programma strijden honderd deelnemers om die titel via allerlei ‘simpele’ spelletjes. De Teteringse Marjolein van den Diepstraten is één van de deelnemers. “Voor de TV lijkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is toch anders wanneer je daar staat en de camera’s draaien.”

Het programma de Alleskunner is gebaseerd op een heel simpel concept, namelijk de zoektocht naar iemand die overal goed in is. In de wedstrijd nemen honderd mensen het tegen elkaar op in ogenschijnlijk simpele spelletjes. Bijvoorbeeld: Exact 90 meter lopen. Een minigolfparcours afronden in zo min mogelijk slagen. Spijkerpoepen. Op commando huilen. Of zo snel mogelijk een ijsblokje laten smelten. Uitblinken is in het programma niet nodig. Zolang je maar niet de slechtste bent. Want degene die de opdracht het minst goed uitvoert, ligt uit het programma. En dit seizoen doet de Teteringse Marjolein mee.

Video

Marjolein kijkt het programma de Alleskunner altijd graag. “Als ik dan voor de televisie zat, had ik altijd het gevoel dat ik die opdrachten goed zou kunnen. En mensen in mijn omgeving waren het daarmee eens. Ik hoorde echt vaak: Dat programma is echt iets voor jou!” Daarom besloot Marjolein zich net als duizenden anderen aan te melden. “Ik maakte een video waarin ik mezelf voorstelde. Ik heb mijn best gedaan om er echt iets origineels en grappigs van te maken, en blijkbaar is dat gelukt. Want ik werd geselecteerd om als één van de 100 kandidaten mee te doen!”

Opnames

De opnames voor de Alleskunner vonden afgelopen zomer plaats. En dat was best een luxe periode voor Marjolein, want vanwege het coronavirus moesten alle kandidaten met elkaar in quarantaine. “Daar heb ik voor mijn gevoel wel geluk mee gehad, want dat was een super leuke belevenis. Je zit dan met de honderd deelnemers in een hotel, wat eigenlijk voelde als een soort vakantie.” Marjolein heeft hechte vriendschappen overgehouden aan de opnames. “Dat ontstond eigenlijk al vanaf de eerste dag. Je beleeft het allemaal echt samen en de spanning is enorm groot. De opnamedagen zijn echt zenuwslopend. Daar had ik me ook wel serieus in verkeken hoor. Wanneer je voor de tv zit, dan ziet alles er simpel uit. Maar als je onder die grote druk staat en de camera’s draaien, dan is het een stuk lastiger!”

In totaal duurde de opnames voor het programma twee weken. Maar of Marjolein ook alle opnamedagen mee heeft kunnen maken, daar mag ze uiteraard geen uitspraken over doen. “Ik moet dat geheim natuurlijk nog even bewaren. Maar ik ben vooral heel blij dat het programma eindelijk uitgezonden gaat worden, want ik heb maandenlang niet eens mogen delen dat ik mee had gedaan. Ik kijk er enorm naar uit om het terug te zien op televisie, en er dan met iedereen over kunnen praten!” Wie wil weten of Marjolein dé alleskunner van Nederland wordt, kan vrijdagavond om 20.30 uur kijken naar de Alleskunner op sbs6.