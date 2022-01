Petitie tegen hoge energietarieven van Ennatuurlijk kan rekenen op meer dan 10.000 handtekeningen

BREDA - De hoge energietarieven van Ennatuurlijk kunnen rekenen op veel protest. Een petitie haalde al meer dan 10.000 handtekeningen op. En dat is niet verwonderlijk. Want de levering per GJ gaat van 22 euro naar 42 euro. En dat terwijl Ennatuurlijk huizen van warmte voorziet via de restwarmte van de Amercentrale.

Ennatuurlijk heeft de energietarieven voor gebruikers van het warmtenet fors verhoogd. Het gaat om een verhoging van zo’n 88 procent van 22,7 euro per GJ naar 42,9 euro per GJ (GigaJoule). En dat is tegen het zere been van de gebruikers, want de verhoging heeft voor hen grote financiële gevolgen. En dat terwijl gebruikers van het warmtenet geen keuze hebben in hun energieleverancier. Want het warmtenet waar zij op aangesloten zijn is van Ennatuurlijk.

De energietarieven zijn bij bijna alle aanbieders fors gestegen, en dat komt door de stijging van de gasprijzen. En dat is waar het steekt bij de gebruikers van het warmtenet, want zij verwarmen hun huizen via het warmtenet niet met gas. Het warmtenet is namelijk duurzaam en verwarmt huizen met de restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Helemaal zonder aardgas gaat dat niet, maar aangezien Ennatuurlijk slechts voor een klein percentage gas gebruikt vinden de afnemers het niet realistisch dat de prijzen zo gestegen zijn. “De verhoging is buiten alle proporties die vele huishoudens in geldproblemen kan brengen. Onacceptabel! Zeker gezien Ennatuurlijk maar gedeeltelijk gas verbruikt voor het verwarmen”, valt in de online petitie te lezen die inmiddels ruim 11.000 handtekeningen heeft.

De petitie is gericht aan de Twee Kamer. De ondertekenaars pleiten voor reële tariefverhogingen en een vrije markt. “Het is tijd dat de vrije energiemarkt ook van toepassing wordt voor de afnemers van warmte!” Ennatuurlijk stelt zelf er alles aan te hebben gedaan om de stijging van de warmtetarieven te matigen. “Daarbij hebben we scherp gekeken naar onze werkelijk gestegen kosten door de historisch hoge energieprijzen. De kosten om warmte te leveren zijn daardoor flink gestegen.”

Breda

De gemeente Breda heeft in december 2021 al samen met de gemeente Tilburg en verschillende woningcorporaties en huurdersorganisaties aan de bel getrokken bij Ennatuurlijk. Zij deden een dringend beroep om de stijgende gasprijzen niet door te berekenen aan de huurders in hun steden. “Onze huurders zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Zij gebruiken geen gas. We vinden het daarom niet passend om huurders, met vaak toch al een smallere beurs, mee te laten betalen aan de stijgende gasprijzen,” aldus Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, namens de betrokken partijen.