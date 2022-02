Bredase cafés zetten in op zittend carnaval: ‘Bierbanken voor iedere vriendengroep!’

BREDA - ‘Springen nondeju!’. Dat is de titel van het bekende nummer van Snollebollekes. Maar deze carnaval is het ‘Zitten Nondeju!’ in zeven Bredase cafés. Zij zetten vol in op een zittend carnaval, en starten donderdag de ticketverkoop.

Er is nog veel discussie over hoe carnaval eruit gaat zien dit jaar. Als de huidige maatregelen zes weken blijven gelden, zoals premier Rutte tijdens de persconferentie vertelde, zal een carnaval met hossen op de Markt en in cafés niet mogelijk zijn. Maar in het Veiligheidsberaad is de discussie over de regels tijdens carnaval nog volop bezig. En wat daar de conclusie van wordt, wordt pas half februari bekend.

Zeven Bredase cafés willen daar niet op wachten. Zij starten donderdag de ticketverkoop voor een zittend carnavalsfeest. “De kroegen zijn weer open maar wel moeten we nog zitten”, leggen de cafés uit op hun sociale media. “Daarom regelen we genoeg bierbanken voor elke vriendengroep! Pitchers bier, kilo’s confetti en natuurlijk de gezelligste carnavalsmuziek. Raap je vrienden bij elkaar, trek je outfit uit de kast en maak je klaar voor carnaval 2022!”

De zeven betrokken cafés zijn Holy Moly, Old Dutch, Walkabout, De Markt, Café Dunne, Plan B en Lazarus. Het zittend carnaval vieren zal werken in drie shifts per dag van 3,5 uur. Mensen kunnen voor 5 euro per persoon tickets reserveren. En wie langer dan 3,5 uur wil blijven zitten, kan meerdere shifts achter elkaar boeken.

De ticketverkoop voor Zitten Nondeju start 3 februari om 11.11 uur.