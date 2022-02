Kantje Boord festival tijdens carnaval gaat hoe dan ook door: ‘Wij zorgen dat we voor ieder scenario klaar zijn’

BREDA - Als het aan de organisatie van Kantje Boord ligt wordt er dit jaar tijdens carnaval weer volop gefeest aan De Haven. Onder andere een binnenlocatie moet ervoor zorgen dat het festival ‘gewoon’ door kan gaan. “Het is ooit allemaal begonnen met carnaval en hopelijk eindigt het daar nu ook mee”, aldus René de Vos, eigenaar van café De Huiskamer.

Twee jaar geleden sloegen meerdere ondernemers en Stichting Kielegat de handen ineen voor een groots, nieuw festival tijdens carnaval. De Haven, waar tot dan toe vrij weinig te doen was tijdens het jaarlijkse feest, moest dé place to be worden. “Ik ben nu vijf jaar eigenaar van café De Huiskamer, destijds drie jaar, en het was altijd in doorn in het oog dat er tijdens carnaval niks gebeurde aan de Haven”, legt René de Vos uit. “Het was toen heel spannend om te organiseren want er ging veel tijd, energie en geld in zitten en je moet maar zien of het eruit komt.” Uiteindelijk was het vijf dagen lang groot feest aan de Haven. “Het was beter dan we hadden durven dromen. Met één editie hebben we carnaval aan de Haven op de kaart gezet.”

Vorig jaar kon carnaval vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar in 2022 is er licht aan het einde van de tunnel. Daarom zijn de voorbereidingen voor Kantje Boord in volle gang. “Een maand geleden had niemand durven hopen dat we nu zover waren dat we het er überhaupt over konden hebben. Het is ontzettend fijn dat het nu een reële mogelijkheid is”, aldus de café-eigenaar. “Het is wel ontzettend lastig lastig om een productie waar je normaal vier maanden over doet nu in tien dagen te regelen, zeker met alle onzekerheden die er zijn. De samenwerking met de gemeente is gelukkig heel fijn. Daardoor zijn de lijntjes kort en worden we zo goed als kwaad op de hoogte gehouden.”

Tekst gaat verder na foto.

Foto: Stillekes Hossen

Vanwege die onzekerheden bereidt de organisatie van Kantje Boord zich op verschillende scenario’s voor. “Er liggen inmiddels wel vijftien scenario’s, maar we hopen dinsdag na de persconferentie op een knop te kunnen drukken en daadwerkelijk één scenario door te zetten.” De Vos hoop natuurlijk op het beste scenario waarin Kantje Boord er hetzelfde uitziet als in 2020, maar dan zonder grote evenementen vanuit Stichting Kielegat. In 2020 werd het terrein, waar normaliter het terras van De Huiskamer staat, omgetoverd tot festivalterrein. Daar stonden barren, garderobes en containers in een U-vorm, waardoor de wind wegbleef. Daarnaast had het steegje tussen de Huiskamer en de Biertuin ook een podium, waar muziek met een knipoog naar carnaval gedraaid werd.

Binnenlocatie

In tegenstelling tot 2020, kan er tijdens de editie van 2022 waarschijnlijk ook binnen gefeest worden. “We zijn twee extra binnenruimtes klaar aan het maken om het festival mee te ondersteunen. Het lijkt erop dat wanneer een evenement binnen is en je een goede toegangscontrole kan doen, de kans groter is dat het door kan gaan. We zijn hiervoor dan ook al een toffe programmering aan het opstellen.” Volgens de eigenaar van De Huiskamer ligt de grootste onzekerheid nog bij buiten. “Buiten hebben we nog allerlei scenario’s lopen, van zoals het was tot aan een sobere opstelling met alleen barren, want ook dan willen we ervoor zorgen dat mensen droog kunnen staan en een biertje kunnen halen.” Vooralsnog heeft de Vos goede hoop. “We gaan er hoe dan ook het beste van maken. Bredanaars hebben er zin in en wij zorgen dat we er klaar voor zijn. We willen geen valse verwachtingen scheppen, maar één ding is zeker en dat is dat het vijf dagen feest wordt aan de Haven. Het is ooit allemaal begonnen met carnaval en hopelijk eindigt het daar nu ook mee.”