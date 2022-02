Gemeente vraagt Bredanaars om mening over vuurwerkverbod: ‘Laat je mening horen’

De gemeente Breda wil weten hoe inwoners de afgelopen jaarwisselingen met het vuurwerkverbod hebben ervaren. Daarom roepen zij burgers op een enquête in te vullen. Het gaat onder meer over het vuurwerkverbod zelf, hoe dit ervaren wordt en of mensen van gedachten hierover zijn veranderd.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Vragen

Vragen die je in de enquête kunt tegenkomen gaan over verschillende aspecten van het vuurwerkverbod. Zo wordt onder meer gepeild hoe inwoners vóór de jaarwisseling tegenover het vuurwerkverbod stonden en of dit hierna is veranderd. Ook wordt gevraagd of inwoners ondanks het verbod toch vuurwerk af hebben gestoken.

Daarnaast wordt gekeken naar alternatieven. Zo is er de vraag of inwoners meer zien in een lokaal vuurwerk verbod in plaats van een landelijk verbod. Ook komt de optie voor vuurwerkzones voorbij in de vragen.

Ervaringen

De gemeente kiest ervoor ook enkele ervaringsvragen over het vuurwerkverbod te stellen in hun enquête. Hier wordt gevraagd of inwoners zich bijvoorbeeld veiliger hebben gevoeld vanwege het vuurwerkverbod. Ook wordt gevraagd of inwoners toch overlast van vuurwerk hebben ervaren en wat voor soort overlast dit betreft.