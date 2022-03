Schattig: Dankzij Julian(5) en Evy(3) rijdt deze vrolijke vuilniswagen voortaan door Breda

BREDA - Eind 2021 vroeg de gemeente Breda kinderen om met behulp van overgebleven karton een vuilniswagen te knutselen. De mooiste creatie was van Julian en Evy. De creatie van de twee kleine kunstenaars is vanaf nu te zien op de zijkant van een vuilniswagen in Breda.

Karton is goed te recyclen. Om kinderen te stimuleren om daarmee aan de slag te gaan, startte de gemeente Breda in november een knutselwedstrijd. Samen met Bendemal heeft de Gemeente Breda een speciale mal ontwikkelt. Met die mal konden kinderen van kartonnen dozen hun eigen Bredase vuilniswagen maken.

De gemeente riep ouders op om de mooiste foto’s van de creaties in te sturen. Daaruit zou een winnaar worden gekozen. Deze week werd bekend dat de foto van kunstenaars in spé Julian (5 jaar) en Evy (3 jaar) gewonnen heeft. Daarom is die foto nu afgedrukt op één van de vuilniswagens die door Breda rijdt. “Je kunt ze komende tijd spotten door heel Breda”, laat de gemeente weten.