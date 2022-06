Vernieuwd Erasmusplein officieel geopend: moderner en meer groen

BREDA - Wethouders Arjen van Drunen en Jeroen Bruijns openden vanmiddag het vernieuwde Erasmusplein in Breda. Het plein kreeg na 50 jaar een flinke metamorfose. Het plein is nu een stuk moderner en er is meer ruimte voor groen.

Het Erasmusplein was hard toe aan een flinke opknapbeurt. “Om dat te begrijpen, hoef je alleen maar om je heen te kijken”, stelde initiatiefnemer van de herinrichting Han Nieberg. Het Erasmusplein is ruim vijftig jaar oud en bijna volledig betegeld. Maar daar is nu verandering ingekomen. Het vernieuwde plein werd vandaag officieel heropend.

Wethouder Arjen van Drunen is enthousiast over het plein en de manier waarop dit tot stand is gekomen: “Een gezamenlijke wens van de wijk, om van het 50-jaar oude plein een fijne plek voor de buurt te maken, komt hier nu tot leven. Dankzij actieve en betrokken bewoners zoals hier in de Blauwe Kei ontstaan er mooie initiatieven in de stad. Wat begon als een project binnen ‘Breda Begroot’ leidt nu tot een modern en groen plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.”

Wethouder Jeroen Bruijns: “Hier zien we de kracht van onze buurten en wijken. Bewoners zelf hebben met hulp van de gemeente het idee op papier verder gebracht tot dit mooie plein. Hier kunnen kinderen lekker spelen en ontdekken en kun je met je buren een praatje doen. Een aanwinst voor de bewoners én de wijk Blauwe Kei!”





Geef me handen om op te gaan staan

Om het Erasmusplein meer allure te geven vroegen de omwonenden om het beeld ‘Geef me handen om op te gaan staan’ op het Erasmusplein te plaatsen. Het beeld van beeldhouwer John Rijnen stond altijd in de tuin van jeugdzorgpand Lange Bedde 1. Het symboliseert het opgroeien van kinderen. Kinderen hebben een helpend handje nodig, maar uiteindelijk moeten ze zelf gaan staan. Om die boodschap blijvend uit te dragen heeft ‘Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant’ het beeld aan de gemeente gedoneerd. Bovendien wordt bij de opening van het vernieuwde Erasmusplein het project ‘Historische locaties vertellen jeugdzorgverhalen’ gelanceerd. Bij zes locaties in Breda komen herinneringsborden met foto’s, uitleg en een QR-code om ervaringsverhalen te beluisteren.

Buurtbewoners

Het initiatief voor de herinrichting van het plein komt van de buurtbewoners zelf. Het buurtplatform ging in 2018 het gesprek aan met bewoners en vroeg hen wat ze het liefst verbeterd zagen worden in hun wijk. Het Erasmusplein kwam zonder twijfel als ‘winnaar’ uit de bus. “Ik geloof erin dat je zelf de kracht hebt om zaken te veranderen”, legt Nieberg uit. “Dat wilden we in onze eigen wijk bewijzen. De gemeente spoorde ons aan om zelf met een plan voor het plein te komen. Dus dat zijn we gaan doen.”

Samen met twee architecten werden op basis van de thema’s groen, water en ontmoeten drie ontwerpen gemaakt voor het plein. In 2020 mochten buurtbewoners die plannen beoordelen. Dat kon online, maar ook via een ‘walk-tru’ op het plein. Maar liefst 150 buurtbewoners gaven hun mening over de ontwerpen. Wethouder Van Drunen is vooral met die participatie vanuit de wijk heel blij. “Het is geweldig dat de buurtbewoners zélf dat participatieproces zo goed vorm hebben gegeven. En de response vanuit de wijk was heel hoog. Dat is wat wij als gemeente heel graag zien, en dat versneld het proces ook.” Dat beaamt wethouder Kranenborg. “Ik vind het super belangrijk dat bewoners echt betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun wijk. Het participatieproces in de Blauwe Kei is echt een prachtig voorbeeld van hoe we het moeten doen.