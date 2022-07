Via Breda naar Roze Maandag met de Roze Maandag Express

BREDA - Op Roze Maandag komt er een bijzondere trein door Breda. De trein met de naam Roze Maandag Express zal de eerste bezoekers vanuit Rotterdam via Breda naar Tilburg vervoeren. Op alle stations stappen mensen op.

Entertainment

Zangeres Imca Marina en tv-kok Hugo Kennis fluiten de trein weg op Rotterdam Centraal en gaan voorop in de trein die bol staat van muziek, feest en lekkernijen van Albert Heijn. Zo’n 250 dragqueens, prijswinnaars en andere gasten kunnen dansen op de feestdeuntjes van de Weekend Club, eten en zien hoe All Inclusive het werk van de machinist en hoofdconducteur is.

Dragqueen-machinist



Richard a.k.a. Ruxy Bonaparte is de ‘dragqueen-machinist’ van de Roze Maandag Express. Een echte Rotterdammer die regelmatig te vinden is in Café Bonaparte in Rotterdam. “Echt fantastisch dat deze trein in Rotterdam vertrekt en dat we mensen dan zo vrolijk meenemen naar Tilburg.”

Ook hoofdconducteur Tio Lelieveld rijdt mee. Hij is gek op leer en kreeg dit jaar de titel ‘Mr. Leather 2022’. “Ik voel me lekker, stoer en krachtig als ik leer draag.” Aankomende maandag is het zo ver.