Doneeractie opgezet voor Bredase Fenna (9) die op Franse camping verdronk

BREDA - Vrienden van de moeder van Fenna (9), het meisje dat afgelopen weekend verdronk in het zwembad van Franse camping, zijn een crowdfunding gestart. Met deze inzamelingsactie willen de initiatiefnemers bijdragen aan een mooi afscheid voor het Bredase meisje.

Afgelopen zaterdag vond er een drama plaats op een camping in Frankrijk. De 9-jarige Fenna uit Breda kwam tijdens het zwemmen met haar haren vast te zitten in het filtersysteem op de bodem van het zwembad. Het meisje werd opgemerkt door een omstander, die direct de badmeester waarschuwde. De badmeester zou nog geprobeerd hebben het meisje te reanimeren, terwijl er op de hulpdiensten werd gewacht. Ook werd een traumahelikopter ingeschakeld, maar de hulp mocht niet meer baten.

Online zijn vrienden van de moeder van Fenna een crowdfundingsactie gestart. “Afgelopen zaterdag is het dochtertje van onze liefste vriendin overleden”, aldus de initiatiefnemers. “Zoals in het nieuws gedeeld is, gaat dit om een meisje van 9, die is omgekomen door een vreselijk ongeluk in een zwembad in Frankrijk. We willen zo graag dat dit mooie, lieve meisje, en haar ouders, het afscheid krijgen wat ze zo ontzettend verdienen. Via deze weg hopen we bij te kunnen dragen aan het mooiste afscheid wat ze maar kan krijgen.”

Inmiddels hebben 239 donateurs samen 5365 euro ingezameld. Het doel is om in totaal 20.000 euro op te halen. De doneeractie kun je hier vinden.