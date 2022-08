De mama van Maud (8) had kanker: ‘Ik ga zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek’

BREDA - De 8-jarige Maud is één van de deelnemers van Swim to Fight Cancer. Op 11 september gaat ze 250 meter zwemmen in de Bredase Haven, en daarmee heeft ze al ruim 1800 euro aan sponsoring ingezameld. “Mijn mama heeft kanker gehad. Ik zwem mee zodat andere mensen met kanker makkelijker beter kunnen worden gemaakt”, vertelt Maud.

De Bredase Maud is 8 jaar oud. Toen zij een paar maanden geleden op school een flyer van Swim to Fight Cancer mee haar huis kreeg, was ze meteen vastberaden. “Ze kwam thuis en zei resoluut: Ik ga hieraan meedoen. Er was geen enkele twijfel”, vertelt vader Ferry. “Haar broer heeft tijdens de eerste editie van Swim to Fight Cancer ook meegedaan. En nu gaat Maud dus zelf ook meezwemmen.”

Het goede doel van Swim to Fight Cancer raakt het gezin persoonlijk. Toen Maud vier jaar oud was, kreeg haar moeder borstkanker. “Het gaat nu weer heel goed met mama”, vertelt Maud. “Maar het is een heel nare ziekte. Door geld op te halen voor kankeronderzoek wil ik zorgen dat mensen met kanker makkelijker beter gemaakt kunnen worden.” Maud meldde zich aan voor Swim to Fight Cancer en zette haar streefdoel op 750 euro. Maar dat bedrag heeft ze inmiddels al ruimschoots overtroffen. De teller staat op ruim 1800 euro. “Ik wil dat het zoveel mogelijk gaat worden!”

Op 11 september zal Maud 250 meter zwemmen in de Haven van Breda. Dat is de maximale afstand voor kinderen van haar leeftijd. Daarvoor is ze al flink aan het ‘trainen’. “We zijn net op vakantie geweest, en daar was ook een zwembad. Dus toen heb ik heel veel gezwommen! En ook in Breda ga ik heel veel zwemmen.” Zorgen over de 250 meter maakt Maud zich zeker niet. Op de vraag of ze denkt dat het gaat lukken om de afstand af te leggen reageert ze vastberaden: ‘Ja!”

Wil jij Maud steunen en doneren? Dat kan via deze link. Op de website van Swim to Fight Cancer kun je de pagina’s van alle deelnemers bekijken en hun persoonlijke motivatie om mee te doen aan het evenement lezen.