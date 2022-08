Treinreizigers opgelet: Vanaf woensdag starten de NS-stakingen

BREDA - Het NS-personeel legt vanaf woensdag 24 augustus het werk neer. Het gaat om estafettestakingen waardoor er telkens in een regio treinen uitvallen. Op woensdag 31 augustus is Brabant aan de beurt. Waarschijnlijk rijden er die dag geen treinen.

Als je vanaf komende woensdag buiten de provincie wilt reizen kun je als treinreiziger problemen verwachten. De NS-werknemers leggen hun werk neer omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. De vakbonden FNC, CNV en VMC melden dat de stakingen vanaf 24 augustus starten. Het gaat om estafettestakingen die starten in regio Noord. Daarna zijn de andere regio’s aan de beurt.

24 augustus - Regio Noord

De verwachting is dat NS-treinen rond Zwolle, Lelystad, Groningen en Leeuwarden zullen uitvallen.

26 augustus - Regio West

Aanstaande vrijdag is de kans groot dat het treinverkeer rond Rotterdam, Den Haag en Dordrecht stil komt te liggen.

29 augustus - Regio Noordwest

Op maandag wordt er gestaakt in de regio Noordwest waardoor er verwacht wordt dat het treinverkeer in heel Noord-Holland, inclusief Amsterdam, dan zal stilvallen. Ook internationale treinen kunnen hierdoor onregelmatig- of niet weg rijden.

30 augustus - Midden

De regio Midden is op 30 augustus aan de beurt waardoor er rond Utrecht en Amersfoort veel hinder zal zijn.

31 augustus - Zuid en Oost

Vooralsnog staat de laatste staking gepland op 31 augustus. Er wordt die dag veel hinder verwacht rondom Zutphen, Hengelo, Enschede, Arnhem en Nijmegen. Maar ook in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voorlopig advies

De NS geeft aan dat het nog niet bekend is in welke mate er overlast zal zijn. Het advies is daarom dat als de reis voorkomen of uitgesteld kan worden, het handig is om dit te doen. Als je niet gaat reizen vanwege de staking, maar je hebt al wel een vervoerbewijs specifiek voor die dag, dan kun je bij de klantenservice een couponcode aanvragen. Hierdoor kan je de reis verplaatsen naar een andere dag.

Vergoeding

Als je toch gaat reizen op een stakingsdag en daarvoor kosten maakt met andere vervoersmiddelen, controleer dan de informatie op de website van NS. Als de stakingsregeling van toepassing is heb je onder voorwaarden recht op een vergoeding van maximaal 25 euro.