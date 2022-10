Weerbericht Breda: ‘Het wordt regenachtig, maar zondag tijdelijk mooi’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 14 oktober en de komende dagen.

Opnieuw ligt er een lagedrukgebied tussen IJsland en Noorwegen. Regenfronten ervan liggen boven de Britse eilanden en doen Brabant zaterdag aan. Vandaag trekt een kleine golfstoring over Brabant.



Vrijdag 14 oktober 2022

Het is grijs bewolkt met nu en dan lichte regen of motregen. Er staat hooguit een zwakke wind (2 Beaufort) uit zuid of zuidwest. Met een graad of 14 tot 15 voelt het wat waterkoud aan.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 15 oktober 2022

Ook zaterdag veel wolken met nu en dan regen. Het wordt wel zachter met een naar matig aantrekkende zuidwestenwind (3 tot 4 Beaufort). Maxima rond 16 graden.



Zondag 16 oktober 2022

De beste dag in de komende periode. Het is na wat ochtendgrijs zonnig met een matige zuidenwind (3 Beaufort). Droog bij 18 graden.



Maandag 17 oktober 2022

Het wordt een dubbeltje op zijn kant maandag. Aan de voorzijde van een koufront wordt zeer zachte lucht naar het noorden gevoerd waarin de kaap van de 20 graden gehaald kan worden. Het koufront schurkt volgens de laatste inzichten van vrijdag al tegen westelijk Nederland aan. Daarom de verwachting voor West-Brabant wolkenvelden en lokaal een spatje regen bij 18 graden. Voor oostelijk Brabant zonnig weer bij 20 tot 22 graden. Breda en omgeving zit er tussenin en zal van elks wat krijgen. De wind waait zwak met 2 Beaufort uit het zuiden.



Zo was het weer donderdag 13 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 14,9 graden

Minimumtemperatuur: 11,1 graden

Neerslag: 1,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 14 oktober 2022 om 11:00 uur