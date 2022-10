Boerschappen roept Bredase kinderen op om appelboeren te helpen

BREDA - Nederlandse boeren laten hun appels aan de boom hangen omdat het niet loont om ze op te slaan door de hoge energieprijzen. Boeren zouden nú geholpen zijn met een versnelde verkoop, maar ondertussen komt ongeveer 30 procent van de verkochte appels in de retail uit landen als Nieuw-Zeeland, Chili en Brazilië. Daarom starten het Bredase Boerschappen en The Happy Activist, gesteund door telersclubs ZLTO, LTO Noord en LLTB, een kinderactie, zodat kinderen in de herfstvakantie de boeren kunnen helpen hun appels te verkopen.

De kinderactie is op touw gezet om rijpe appels zo snel mogelijk verkocht te krijgen en de Hollandse oogst te promoten. Kinderen kunnen direct bij een teler in de buurt appels of peren inkopen en deze deur-aan-deur verkopen. Ze kunnen hiermee een extra zakcentje verdienen én helpen de Nederlandse appelboeren, waarvan hun oogst nu nog aan de de bomen hangt. Stijn Markusse vertelt enthousiast over de campagne die vandaag van start is gegaan. “De situatie van de Nederlandse appelboeren is heel ernstig. Maar we hebben besloten om juist voor een positieve campagne te gaan.”

30 procent exotische appels

Momenteel komt de laatste appels van de boomgaarden in Nederland. “Die zijn gezond, vers en juist nu het lekkerst, maar bewaren is momenteel heel erg duur. De teler zit er dus mee in zijn maag. Intussen liggen er in een gemiddelde supermarkt 13 appelrassen en komt zo’n 30 procent van ver weg tot wel 20.000 kilometer. Dat voelt niet goed. Waarom eten we niet elk jaar direct ná de Hollandse pluk eerst de appels van eigen bodem? Daarvoor krijgt de appelteler een eerlijke prijs en de consument een verse en gezonde appel”, leggen de initiatiefnemers van de campagne het probleem uit.

Met ‘De Kleine Bezorgdienst’helpen kinderen en appeltelers elkaar. Kinderen worden opgeroepen om een karretje te bouwen, naar de appelteler te gaan, appels te kopen voor een eerlijke prijs en ze te verkopen met winst. “Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in Nederland de lekkerste appeltjes uit de buurt kan kopen.”

De lokale appelboer in jouw buurt vind je op www.dekleinebezorgdienst.nl

Over Boerschappen

Boerschappen is een initiatief dat in 2013 in Breda is ontstaan en als doel heeft de voedselketen te verkorten en te verduurzamen. En tegelijkertijd de consument wil helpen om een gezondere leefstijl aan te nemen zonder dat dit ingewikkeld wordt. Boerschappen hecht veel waarde aan een eerlijke beloning voor de boer en zijn product, zodat er middelen ontstaan om het goede te doen. Boerschappen is het grootste korte keten initiatief in Nederland en is georganiseerd als een coöperatie. Boerschappen maakt boodschappenboxen met producten van kleinschalige en lokale boeren.