Louis van Dijk Fietsen gestopt, nieuwe fietsenzaak opent deuren

BREDA - De welbekende fietsenwinkel Louis Van Dijk Fietsen aan de Tuinzigtlaan in Breda is gestopt. De grote fietsenwinkel op de hoek van de Ettensebaan en Tuinzigtlaan is enkele weken gesloten geweest. Een nieuwe fietsenzaak heeft er inmiddels zijn deuren geopend.



In zijn langdurige bestaan heeft Louis Van Dijk Fietsen een grote bekendheid opgebouwd bij zowel de fervente sportfietser als de recreatieve e-biker en stadsfietser. De afgelopen jaren werd de winkel gerund door Corne van Dijk, met een vaste kern aan winkelpersoneel. Enkele weken geleden sloot Louis van Dijk Fietsen definitief te deuren.

Na enkele weken waarin er fors werd verbouwd, heeft Trek Bicycle Breda de deuren geopend. De bestaande klanten zullen daar herkenning vinden in de personeelsleden die de winkel blijven vertegenwoordigen. Zoals de nieuwe naam al doet vermoeden, put de vernieuwde winkel voornamelijk uit het uitgebreide assortiment Trek-fietsen. Voor service blijft elk fietsmerk en elk type fiets welkom, ook in het nieuwe concept.