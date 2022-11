Bredase Dylan (14) maakt kans op de Nationale Kinderprijs 2022

BREDA - De Bredase Dylan maakt kans op de Nationale vfonds Kinderprijs 2022. Dylan maakt kans op de prijs vanwege het museum dat hij zelf maakte op zolder. Wie er daadwerkelijk met de award naar huis gaat, wordt bekend gemaakt op woensdag 16 november in de Stadsschouwburg Utrecht.

De Kinderprijs is in het leven geroepen om kinderen, die het verschil maken en zich inzetten voor een vreedzame samenleving, te motiveren en in de spotlight te zetten. De award wordt, in aanloop naar de ‘Internationale dag van de rechten van het Kind’, uitgereikt door staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze prijs is een initiatief van vfonds en de Kindercorrespondent.

Dylan

Dylan maakte op zolder zijn eigen militair museum. Hij zet zich in voor herdenkingen en veteranen. Dylan startte zijn museum in 2020.. Dat begon toen hij meedeed aan Operation Bletchley. “Je loopt dan virtueel in de Tweede Wereldoorlog de 80 kilometer van Bletchley Park naar London, en krijgt ondertussen tien verschillende missies. Dat zijn dan een soort codes die je moet kraken.” Op de Facebookpagina van het evenement kunnen mensen hun ervaringen delen. “Daar hadden wij ook iets op geplaatst. En toen kreeg ik ineens een berichtje van een veteraan die mij wel Britse militaire spullen wilde toesturen.” Daar had Dylan natuurlijk wel oren naar, dus niet veel later kwam er een doos vol bijzondere spullen aan in Breda. En dat was de start van het Military Museum by Dylan.

Nationale vfonds Kinderprijs

Het doel van de Nationale vfonds Kinderprijs, die dit jaar voor de vierde keer wordt uitgereikt, is om de stem van de jeugd te laten horen en daarmee jong en oud te inspireren om zich in te zetten voor een vreedzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen vrij is om te zijn wie hij of zij wil zijn, waarin we tolerant en respectvol met elkaar omgaan, begrip hebben voor het anders zijn van de ander en voorkomen dat verschillen leiden tot conflict.

Naast de Nationale vfonds Kinderprijs krijgt de ‘winnaar’ een bedrag van 1.000,00 euro om te besteden aan het eigen goede doel en een exclusief interview in het magazine van vfonds. De Kinderprijs laat zien dat een bijdrage aan een betere wereld echt niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn, maar juist soms juist heel klein en betekenisvol.