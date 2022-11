Herkenbaar kunstwerk bij Vlaszak wordt verwijderd

BREDA - Het herkenbare kunstwerk Het Offer van Isaac dat bij Vlaszak staat wordt verwijderd. Dit is nodig vanwege schade aan de constructie, meldt de gemeente.

Er is schade ontstaan aan de constructie van het kunstwerk Het Offer van Isaac. Daarom is de gemeente genoodzaakt het herkenbare kunstwerk te verwijderen. "We willen onveilige situaties voorkomen."

Herinrichting

De gemeente is van plan om Vlaszak volgend jaar opnieuw in te richten. Inwoners zullen na de herstelwerkzaamheden aan het kunstwerk via Planbreda betrokken worden bij de terugplaatsing van het kunstwerk in het gebied.

De herinrichting van Vlaszak is onderdeel van het project ‘oostflank’. Met de Oostflank wordt de entree tot de binnenstad bedoeld die onder andere ebstaat uit de J.F. Kennedylaan, Vlaszak, Kloosterplein, Oude Vest, Houtmarkt, Karnemelkstraat, Keizerstraat en Vierwindenstraat. De eerste resultaten binnen project Oostflank zijn al bereikt met de oplevering van de Gasthuyspoort, en de verbouwing van de Houtmarktpassage.

"Bij de herinrichting wordt de 14e eeuwse omwalling van de historische binnenstad van Breda weer zichtbaar. Doel is ook om een parkachtige omgeving aan te leggen. De herinrichting biedt kansen voor de opgaven vanuit ruimtelijke adaptatie zoals duurzaam stedelijk waterbeheer en biodiversiteit. Vergroening is sleutelwoord. Daarbij wil de gemeente ook de doorstroming van het openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad met het autoverkeer en de veiligheid van fietsers verbeteren", aldus de gemeente.