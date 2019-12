Rennende kerstmannen en -vrouwen halen ruim tienduizend euro op voor het goede doel

BREDA - 330 kerstmannen en - vrouwen hoorden zondagmiddag het startschot voor de Santa Run in het Ginneken. De groep verklede hardlopers rende ruim tienduizend euro bij elkaar voor het goede doel.

Het Ginneken kleurde zondagmiddag een paar uur rood. 330 kerstmannen deden mee aan de Rotary Santa Run om geld op te halen voor het goede doel. De opbrengst van de Rotary Santa Run is dit jaar €10.065. Het geld wordt verdeeld onder de Stichting Zomerkampen en de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys.

Om 15.15 uur startten de deelnemers met een gezamenlijke warming-up op de Kerstmarkt. Vervolgens renden de kerstmannen, -vrouwen en -kinderen een route door het Ginneken. Na afloop konden zij nog van een hapje en een drankje genieten op een heuse afterparty.

Tekst gaat verder onder de foto.



Deelnemers kochten een kerstmanpak voor 15 euro, kinderen betalen 10 euro. Hiermee wordt er geld ingezameld voor twee Bredase goede doelen: Stichting Zomerkampen en Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys. Burgemeester Paul Depla maakte kort na afloop het te verdelen bedrag bekend als hij symbolisch een cheque overhandigt aan vertegenwoordigers van de goede doelen. Afgelopen jaar konden twee goede doelen daardoor samen tienduizend euro verdelen.

Fun run

Het is alweer de achtste editie van de Rotary Santa Run in Breda, dat georganiseerd wordt door de vier Bredase Rotary Clubs. Tijdens de jaarlijkse 'fun run' is er keuze uit een route van drie of zes kilometer. Iedereen rent verkleed als kerstman/vrouw voor het goede doel door het Ginneken. De run begon ooit al in het Ginneken als onderdeel van de kerstmarkt, maar maakte voor twee jaar een uitstapje naar het centrum van Breda. Vorig jaar december keerde het evenement terug naar de vertrouwde basis.