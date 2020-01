Bijzondere documentaire over Koepelgevangenis draait drie keer in Chassé Cinema

BREDA - Welke Bredanaar heeft zich niet ooit eens afgevraagd hoe het is om in de Koepelgevangenis te werken? Daar kun je nu achter komen met de documentaire 'Binnen de Muren'. Na een succesvolle première in de Koepelgevangenis draait de bijzondere film nu drie keer in Chassé Cinema.

In deze documentaire worden de deuren van de voormalige koepelgevangenis geopend voor publiek. De rijke geschiedenis van het indrukwekkende gebouw wordt verteld door oud-bewaarder Ton Mink. Hij blikt samen met oud-collega's terug op een carrière van 34 jaar in de gevangenis die de vrees voor gedetineerden was. De documentaire ging op zaterdag 19 oktober in de Koepelgevangenis in première. Tijdens de geslaagde avond keken in totaal 600 mensen verdeeld in drie groepen de film. Eerst een groep met betrokkenen en figuranten. Daarna twee groepen gevuld met geïnteresseerden van buitenaf.

De bijzondere film draait morgenavond voor het eerst in Chassé Cinema. Bij die voorstelling van vrijdagavond zijn ex-bewaker Huub van 't Westeinde, voormalig directeur Bart Molenkamp en filmmaker Troy Gazan aanwezig voor een Q&A. Kun je morgen niet? Niet getreurd. De film draait ook nog in de bioscoop van het Chassé op zondag 5 januari en dinsdag 7 januari.

Tijdens de première vertelde de filmmaker aan deze site: "Er is interesse van partijen om de film nog te vertonen in Breda. En mogelijk komt hij ook bij enkele filmfestivals. Dus wie hem nog wel zien, gaat de kans zeker nog krijgen."

Tekst gaat verder na trailer.

Over de documentaire

Ton Mink verruilde op 25-jarige leeftijd zijn leven op zee voor het leven binnen de muren van de gevangenis. Hij komt terecht in een regime van lang gestraften, waar een ernstig gebrek is aan controle door het personeel. Na twee jaar onder deze enorme spanning wordt de situatie onhoudbaar. De koepel wordt noodgedwongen leeg geruimd. Vanaf dan zijn er alleen nog maar kort gestraften. De bewaarders, zoals een bewaker in de gevangenis wordt genoemd, hebben het voor het zeggen en behouden streng de controle met de gummistok.. Al snel wordt de Koepel berucht en bekend in heel penitentiair Nederland.

In deze documentaire vertelt Mink wat hij zoal meemaakte als bewaarder in deze bijzondere gevangenis. In de teaser geeft hij een van zijn indrukken weer. "Levenslang, vijfentwintig jaar, twintig jaar, vijftien jaar, die zo lang, die zo lang. Een man zou denken: 'verdorie zeg, wat zit hier voor een zooitje tuig achter die deur joh'. En dat was het ook gewoon."

Bewaker Ton Mink in de documentaire.