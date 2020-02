Eerste namen 538-Koningsdag bekend: Snollebollekes en Chef'Special komen naar Chasséveld

BREDA - 538 heeft de eerste namen van de line-up van 539-Koningsdag bekend gemaakt. Op maandag 27 april komen Snollebollekes, Lucas & Steve en Chef'Special naar het Chasséveld om een feestje te bouwen in Breda.

De Brabantse feestact, het wereldberoemde dj-duo en de populaire band zijn de eerste namen uit de gevarieerde line-up. De komende weken worden meer nationale en internationale namen uit de line-up bekendgemaakt. Voor 538 Members start aanstaande vrijdag om 09.00 uur een speciale voorverkoop via 538.nl/koningsdag. Zij krijgen de mogelijkheid om de allereerste kaarten voor 538 Koningsdag te kopen. Luisteraars die nog geen member zijn, kunnen zich aanmelden via 538.nl/member.

De kaartverkoop start maandag 17 februari om 08.45 uur via 538.nl/koningsdag. Het grootste Koningsdag-event van Nederland, waar ruimte is voor 40.000 bezoekers, is ieder jaar binnen no time uitverkocht.

Het is het zesentwintigste jaar dat Radio 538 hét Oranje-event van Nederland organiseert. De eerste editie vond plaats in 1993, toen nog als 538 Koninginnedag. Sinds 2014 viert Radio 538 de verjaardag van de koning in Breda. Traditiegetrouw kleurt het Chasséveld oranje op deze nationale feestdag.