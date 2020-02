Van lasergamen tot bunkertrefbal: Breda Actief brengt kinderen in beweging in de vakantie

BREDA - Breda Actief brengt kinderen deze carnavalsvakantie in beweging. Morgen vinden er allerlei gratis activiteiten plaats op verschillende plekken in de stad. Lasergamen, tennissen, bunkertrefbal of meedoen aan een sporttoernooi: voor alle kinderen tussen de 8 en 13 jaar valt er wel iets te beleven.

In 4 verschillende wijken worden er activiteiten georganiseerd. Zo kunnen de deelnemers zelf kiezen aan welke activiteit zij deze dag willen deelnemen. De activiteiten worden begeleid door de sportcoaches van Breda actief en sporttrainers. Zo kan er in Haagse Beemden worden deelgenomen aan lasergamen, wordt er in Hoge Vucht getennist met tennistrainers van Racket Academy, kunnen kinderen in Princenhage meedoen met Bunkertrefbal en wordt er in Brabantpark een sporttoernooi georganiseerd met onder andere knotshockey, basketbal en voetbal.

Tijd en locatie

Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats op donderdag 27 februari van 13.00 tot 14.30 uur. Begeleiding vindt plaats door sportcoaches van Breda Actief. Op onderstaande locaties kunnen de kinderen meedoen aan een X-kids activiteit:

Lasergamen - Sporthal Haagse Beemden (Ganzerik 1)

Tennissen - Gymzaal Het Noorderlicht (Cornelis Florisstraat 25)

Bunkertrefbal - Gymzaal De Eerste Rith (Hovenierstraat 54)

Sporttoernooi - Gymzaal Elandstraat (Elandstraat 12)

Meer informatie en inschrijven

Om zeker te zijn van een plekje kunnen kinderen zich aanmelden via www.breda-actief.nl/x-kids. Neem voor meer informatie contact op met sportcoach Fleur Neelen via x-kids@breda-actief.nl of 076 5233555.