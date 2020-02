Prinsenbeekse bouwclub zoekt oppas: 'Onze ijsbeer heeft niet zijn beloofde rondje gemaakt'

PRINSENBEEK - Wie kan er een jaartje oppassen op de ijsbeer van CV Peindraod? Doordat de optocht werd afgelast kon de Prinsenbeekse bouwclub hun creatie niet aan het publiek laten zien. Daarom zoeken zij nu een opslagschuur voor hun ijsbeer.

Bloed, zweet en tranen zit er in de ijsbeer van CV Peindraod. De teleurstelling was dan ook groot toen de optocht door de slechte weersomstandigheden werd afgelast en niet werd verplaatst. 'Mede omdat onze ijsbeer niet zijn beloofde rondje heeft kunnen maken, hebben wij de wens om hem een jaartje op te slaan", legt de vereniging op Facebook uit.

Maar zo'n oppas vinden, dat is nog niet zo makkelijk. De ijsbeer torent namelijk boven de huizen uit. "Het onderste deel, de wagen en de voeten, staat al in de bouwloods van de carnavalsvereniging", vertelt bouwer Niels Bakker tegen Omroep Brabant. De kop en het lichaam moeten dus nog ergens opgeslagen worden. Dat vergt de nodige ruimte. CV Peindraod is daarom op zoek naar een schuur van minimaal 4,15 meter breed en 4 meter hoog.

Mensen die een geschikte loods of schuur hebben, kunnen zich bij de bouwclub melden.