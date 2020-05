Indrukwekkende documentaire over Koepelgevangenis gratis te zien via YouTube

BREDA - Na een succesvolle première in de koepelgevangenis en vertoningen in het Chassé Theater, zou de bijzondere documentaire 'Binnen de Muren' op verschillende filmfestivals te zien zijn. Dit gaat door de coronacrisis niet door. Daarom besloot filmmaker Troy Gazan zijn documentaire op YouTube te zetten.

In deze documentaire worden de deuren van de voormalige koepelgevangenis geopend voor publiek. De rijke geschiedenis van het indrukwekkende gebouw wordt verteld door oud-bewaarder Ton Mink. Hij blikt samen met oud-collega's terug op een carrière van 34 jaar in de gevangenis die de vrees voor gedetineerden was. De documentaire ging op zaterdag 19 oktober in de Koepelgevangenis in première en werd vervolgend drie keer gedraaid in Chassé Cinema.

Dit jaar zou de bijzonder film vertoond worden bij verschillende filmfestivals. Het coronavirus gooit echter roet in het eten. Daarom heeft filmmaker Troy Gazan zijn afstudeerproject op YouTube gezet, waar iedereen de documentaire gratis kan bekijken. Tegen Omroep Brabant vertelt Gazan te balen van de afgelaste festivals. "Balen. Het gooit wel roet in het eten. Ik had op wat extra vertoningen gehoopt. maar ik ga er niet over klagen. Het is zoals het is, dus we leven er mee."

Bekijk hier de documentaire.